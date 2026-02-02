PSOE afirma que las residencias "siguen sin estar medicalizadas" tras el Covid y afea a Ayuso "insultar" a las víctimas

Archivo - La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, durante una rueda de prensa posterior a una reunión de la Junta de Portavoces - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha criticado este lunes que las residencias "sigan sin estar medicalizadas" seis años después de la pandemia del Covid-19 y ha afeado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que "insulte" a los familiares de las personas que murieron en la primera ola en estas dotaciones públicas.

"Mintió y los abandonó, mientras que los suyos se lo llevaron crudo", ha acusado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la que se ha referido a la declaración en sede judicial la semana pasada del exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y los correos electrónicos desvelados por 'El País' en los que alertaba al Ejecutivo regional de que había que derivar a los residentes.

Espinar ha preguntado "qué más hace falta" para que Ayuso "dé la cara por su nefasta gestión" y ha reivindicado la labor de las familias que "están luchando por la dignidad de sus padres, sus madres, sus abuelos" que figuran entre las "7.291 personas".

Con la mirada puesta en la actualidad, la socialista ha afirmado que hay "falta de personal, los trabajadores están al límite, retrasos en el pago de sus nóminas" y se "detrae dinero de su presupuesto para pagar a la empresa del novio de la presidenta", Alberto González Amador.

Así, ha destacado que este jueves la consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales, Ana Dávila, comparecerá para explicar el trasvase de fondos de la Agencia Madrileña de la Atención Social (Amas) para el pago de la deuda a Quirón detectado por la Cámara de Cuentas.

MATUTE LE ACUSA DE "CREAR BULOS Y DESASOSIEGO"

Por su parte, desde un acto en las instalaciones del Laboratorio de Aguas Depuradas del Canal de Isabel II en Majadahonda, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha respondido a Espinar acusándola de ser "representante de un Gobierno corrupto" y ha lamentado que el PSOE en vez de "presentar propuestas desde una oposición constructiva", se dedica a "crear bulos y desasosiego a la población".

Así, ha aseverado que el Gobierno autonómico está "encima de las residencias" y que el proyectos geriátricos están avalados por sociedades científicas. En este punto, ha recordado el plan invernal para que médicos de hospital acudieran a las residencias para evitar desplazamientos de personas mayores.

Finalmente, Matute ha reprochado a la oposición su empeño por "enredar e intentar distraer" del trabajo de la Comunidad de Madrid en materia sanitaria y de residencias, donde se llevan a cabo "iniciativas realistas". "Lo único que hacemos es cada día intentar buscar cómo resolver los problemas de la población", ha resumido.