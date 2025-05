PSOE asegura que Fanjul aplica el reglamento del Pleno "siempre a favor del PP": "Nos sentimos desprotegidos"

"Esa votación no podría haber empezado sin que todos los concejales estuviéramos en nuestro sitio", indica

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha asegurado que el presidente del Pleno, Borja Fanjul, aplica el reglamento "de forma sectaria, siempre a favor del Partido Popular y en contra de la izquierda" y ha alertado de que sus concejales "se sienten desprotegidos".

"Creo que lo que está pasando en el Pleno de Cibeles es muy grave porque desde luego los concejales del PSOE nos sentimos desprotegidos. Fanjul no aplica la disciplina que tiene que hacer conforme a un reglamento que nos dota de garantías para que los concejales y concejalas podamos hacer nuestro trabajo", ha remarcado su portavoz, Reyes Maroto, a los medios de comunicación desde la Plaza de Santa Cristina.

La edil socialista ha recalcado que se sienten "totalmente desprotegidos" y ha insistido en que "hay un problema en el Pleno que trasciende de los insultos, de la crispación y de la desidia" para añadir que "hay un problema de disciplina en la aplicación de un reglamento".

"Se está aplicando el sectarismo cuando ayer vimos como en menos de un minuto se expulsó a un concejal de Más Madrid (Nacho Murgui) y que no se expulsó a una concejala del Partido Popular (Andrea Levy) que hizo un comentario homófobo, y que después hemos visto cómo ha seguido mintiendo acerca del comentario que hizo", ha apuntado.

En esta línea, ha vuelto a pedir el cese del presidente del Pleno porque, a su juicio, "no está cumpliendo con rigor el reglamento del pleno. Asimismo, ha subrayado que desde el PSOE "no quieren contribuir más al fango, a la crispación y al ruido".

"Ya es un tema de seguridad y de tranquilidad por parte de los concejales que, insisto, nos vemos sometidos en cada pleno a insultos, a descalificaciones, a un tono crispado y yo no estoy dispuesta a seguir de esta manera trabajando. Es impropio de un parlamento, es impropio de lo que los madrileños nos están pidiendo", ha apuntado.

CRITICA LA CARTA DE ALMEIDA

A primera hora de esta tarde la portavoz del PSOE envió una carta al alcalde, José Luis Martínez-Almeida en la que pidió que cese al presidente del Pleno porque ha "obviado" el "comportamiento intimidante" que la concejala del PP Andrea Levy ha tenido con el socialista Antonio Giraldo.

El regidor contestó a la portavoz socialista, también por carta, reprochándole su "responsabilidad en comportamientos inclasificables" y que no se disculpara por insultarle en un Pleno anterior llamándole "cara de payaso" a micrófono cerrado.

"Creo que es un despropósito la carta que el señor Almeida me envió ayer porque no entraba en el fondo de la carta que yo le había mandado. La concejala todavía no ha pedido perdón públicamente, que es lo único que le pedimos. Se produjo algo que es inédito y es que se inició la votación del punto del orden del día, que nos llevó a ese Pleno Extraordinario, sin que se estuviera mantuviendo el orden porque la señora Levy estaba ocupando el espacio de un concejal del PSOE", ha subrayado Maroto.

Asimismo, la edil socialista ha remarcado que "es habitual" que el presidente del Pleno "no aplique la disciplina que tiene que hacer conforme a un reglamento que dota de garantías para que los concejales puedan hacer su trabajo".

"Lo que queremos que el alcalde en primera persona asuma esa responsabilidad, que se aplique el reglamento y que nos garantice a los concejales del PSOE que podemos desarrollar nuestro trabajo y que no vayamos al Pleno todos los días con miedo porque no podemos defendernos de los insultos, de las injurias y de las descalificaciones. Esto hay que pararlo y llevo meses insistiendo en que estos debates de crispación y de confrontación se tienen que parar", ha reiterado.

Maroto ha pedido a Almeida que "no tire balones fuera" y ha recalcado que "nadie del Partido Popular asume ninguna responsabilidad de los insultos, la crispación, las descalificaciones y la propagación de bulos que está sometido el PSOE en cada sesión plenaria y en los distritos".

"¿Qué hubiera pasado ayer si un concejal del PSOE hubiera hecho lo que hizo la señora Levy? Ese concejal ahora mismo, como pasó con el señor Dani Biondi, estoy segura que le hubieran pedido su cabeza, le hubieran pedido su acta. Ya lo hemos vivido, como cuando un concejal del PSOE se acercó a un concejal del PP, en este caso el alcalde. Ellos montaron un circo y eso supuso que el PSOE tomara una decisión extraordinaria de pedirle el acta a el edil, que de una manera muy honesta, lo dio porque entendía que era una responsabilidad que tenía que asumir en primera persona", ha argumentado.

De este modo, la portavoz del PSOE en el Consistorio ha exigido a Almeida que "adopte una decisión y que vuelva al tono de coordialidad" y ha pedido que cese al presidente del Pleno porque "ayer se produjo una falta de disciplina a la aplicación de un reglamento". "No podía haberse empezado esa votación (del Plan Reside) sin que todos los concejales estuviéramos en nuestro sitio, pero esto no se produjo", ha zanjado.