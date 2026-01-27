Maroto dice que el Gobierno "cumple" con Madrid con 12.500 millones de euros e invita a Almeida a dejar de "confrontar"

Archivo - La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante un acto de conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, en el Jardín de Palestina, a 29 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha asegurado este martes que el Gobierno de España "cumple" con Madrid con una inversión de 12.500 millones de euros desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde.

Así lo ha trasladado Maroto durante el Pleno de Cibeles, donde ha invitado al primer edil a dejar de "confrontar" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, una estrategia que busca, según la socialista, "no dar explicaciones de su nefasta gestión sobre los problemas reales" como el acceso a la vivienda.

"El ruido, señor Almeida, no puede ocultar la realidad, y es que la realidad es muy clara. El Gobierno de España cumple con Madrid: viviendas, transporte público, equipamientos, obras urbanas y, sobre todo, mejores servicios públicos para los madrileños y madrileñas", ha explicado.

Unos gastos que, para Maroto, "desmontan" el discurso de Almeida y el discurso del PP de que el Gobierno de España "maltrata" a Madrid o que "Sánchez no soporta" que a Madrid "le vaya bien".

Frente a ello, ha señalado que la Comunidad de Madrid "acumula una deuda" con la capital año tras año y que ante esto, el alcalde "guarda silencio".

"¿Va a reclamar este año los 850 millones de euros que nos debe la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento por competencias impropias? Diga sí o no. ¿Va a exigir la Ley Autonómica de Capitalidad que garantice una financiación? Basta ya de silencio cómplice", ha lanzado Maroto a la bancada del PP.

La socialista ha instado a Almeida a "defender" los interese de los madrileños "en lugar de los de su partido" y "sustituir el ruido y la confrontación permanente" con el Gobierno de España por la cooperación institucional.

Maroto ha recordado que el Ejecutivo de Sánchez permite la construcción de 2.000 viviendas asequibles y el desarrollo del nuevo barrio de Campamento, con otras 10.700 viviendas más.

"Esto es apostar por el futuro de Madrid. Madrid avanza cuando hay cooperación institucional y hoy, señor Almeida, quien está cumpliendo con Madrid es el Gobierno de España", ha zanjado.