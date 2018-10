PSOE avanza que "definirán" posiblemente candidato a la Alcaldía de Madrid en noviembre

Actualizado 04/09/2018 11:05:55 CET

Vería "magnífica candidata" a Pilar Llop

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha avanzado este martes que en su partido "definirán" el candidato a la Alcaldía de Madrid para las elecciones municipales de 2019 en los próximos meses, posiblemente en noviembre.

Así lo ha indicado Franco en una entrevista concedida a Onda Madrid, recogida por Europa Press, al ser cuestionado sobre cómo afronta el curso político el PSOE de cara a las próximas elecciones y si ya tienen definidos a los candidatos.

El secretario general socialista madrileño ha asegurado que tienen un "magnífico candidato en la Comunidad de Madrid", elegido en primarias, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, de quien espera que sea el presidente de la región "porque se lo merece".

"El resto de candidatos a los ayuntamientos incluido el de la capital lo definiremos en los próximos meses, mediante primarias, lo eligirán los militantes y posiblemente será en noviembre", ha sostenido Franco.

Al ser preguntado sobre si le gustaría que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, repitiera como candidata el secretario general ha asegurado que la respeta, pero que considera que su figura está "sobredimensionada" porque "parece que en los últimos meses el único foco de atracción en la política es la posibilidad de que Carmena se presente o no".

"Si se presenta es una candidata más de los candidatos que se presentan. Respeto su figura y su persona y el cargo, siempre le tendré máximo respeto institucional y personal pero nosotros tenemos proyecto independiente a Carmena y candidato independiente", ha aseverado.

En este punto, Franco ha señalado que su grupo en el Ayuntamiento apoyando a Carmena no podía dar "bandazos" y estar "un día apoyando a Carmena y otro día haciendo oposición". No obstante, cree que es posible que ello les haya podido costar "alguna incomprensión" y que "hayan podido cometer errores".

Al ser preguntado por cuáles podrían ser esos errores, Franco ha recalcado que su compañera, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, lo está haciendo "muy bien"; pero que esos errores a los que se refiere es que a veces no han sabido "explicar adecuadamente determinados apoyos y el motivo de esos apoyos puntuales", lo que ha podido generar, en ocasiones, "incomprensión".

"PILAR LLOP SERÍA MAGNÍFICA CANDIDATA"

Al ser preguntado sobre si el nombre que le gustaría que saliera para el candidato a la Alcaldía es el de alguien que esté en el Consejo de Ministros (en referencia a la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop), Franco ha asegurado que "no podría decirlo porque condicionaría el proceso", pero que el proceso es "muy abierto" y "podría darse el caso que se presentara algún compañero independientemente si está o no en el Consejo de Ministros".

"Pilar Llop ha sido una magnífica diputada y sería una magnífica candidata pero tienen que decidir los militantes", ha sostenido el secretario general del PSOE-M.

En cualquier caso, Franco ha vuelto a incidir en que tienen su "propio proyecto" y que concurrirán a las elecciones "con un candidato o candidata propia con la intención de ganar las elecciones y que tenga la voluntad de ganar".

Asimismo, sobre si desacarta de entrada alguna coalición con otros partidos para poder goberar, el secretario general socialista madrileño ha indicado que primero tendría que conocer los programas de esos partidos para ver con el que coincidan más y poder gobernar.

No obstante, a pesar de que de entrada en la Comunidad no descartan a nadie ha reconocido que los programas del PP y PSOE "son difíciles de congeniar" y que no vería ese tipo de coalición, sólo "en situaciones de extrema gravedad". Al ser cuestionado si con Ciudadanos gobernaría, Franco ha ironizado que cuando aclaren su línea ideológica, se podrían plantear algún tipo de acuerdo.

A su juicio, la formación naranja no reconoce ni siquiera al PP cuando hace "bien las cosas", porque hay aspectos que "sí están gestionados bien en la Comunidad, como, ha dicho, por ejemplo, en materia de educación.

"Pero, una cosa es la gestión y otra cosa es cómo se reparte la riqueza, que ahí es donde estamos en desacuerdo. Yo todo lo que les pido a Ciudadanos es coherencia. Dentro de esa coherencia, si su planetamiento y su programa electoral coincide y somos capaces de llegar a acuerdos concretos no lo descarto, pero sería bueno que se aclarasen", les ha lanzando Franco.

Durante el Debate del Estado de la Región que tendrá lugar los próximos 13 y 14 de noviembre, Franco ha señalado que el PSOE planteará como "inasumible" que se empiece el curso escolar con deficiencias" porque "no se puede permitir que los niños vayan a los colegios y que caigan cascotes"; o la lista de espera en Sanidad. "Nos haríamos flaco favor a los socialistas si negamos la evidencia y a veces no es sólo cuestión de recursos, sino de utilizar bien los recursos", ha concluido.