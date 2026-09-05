El PSOE confía en Rodríguez Palacios para recuperar la Alcaldía de Alcalá de Henares en 2027

Archivo - El portavoz del PSOE de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, anuncia que llevará a la justicia la consolidación del puesto laboral como agente de desarrollo local de la actual alcaldesa, Judith Piquet. - PSOE DE ALCALÁ DE HENARES - Archivo

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Javier Rodríguez Palacios encabezará la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Alcalá de Henares en las elecciones municipales de 2027, con el objetivo de recuperar para los socialistas el Gobierno de una de las principales plazas de la Comunidad de Madrid.

La Comisión Federal de Listas ha designado al exalcalde complutense para liderar la candidatura, una decisión que la Comisión Gestora local ha comunicado oficialmente este sábado a la militancia socialista.

El PSOE vuelve a depositar así su confianza en Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares entre 2015 y 2023, actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento y diputado en el Congreso.

Su designación despeja una de las principales incógnitas políticas del PSOE en el Corredor del Henares y abre una nueva etapa orientada a preparar la batalla electoral de 2027.

Rodríguez Palacios tendrá como objetivo recuperar un Ayuntamiento que el PSOE perdió en 2023 pese a ganar las elecciones con el 37,17% de los votos y el apoyo de más de 35.000 vecinos. El acuerdo posterior entre PP y Vox permitió la investidura de la 'popular' Judith Piquet y puso fin a ocho años de gobiernos socialistas.

"En Alcalá tenemos un gobierno municipal nefasto, una coalición de Vox y el PP que se odian entre ellos y que paraliza la ciudad. Desde el PSOE supimos gobernar durante ocho años y lo vamos a volver a hacer en 2027. El cambio es posible y vamos a trabajar duro para conseguirlo", ha asegurado Rodríguez Palacios tras confirmarse su candidatura.

RESPALDO DE LA DIRECCIÓN FEDERAL

La candidatura de Rodríguez Palacios confirma la apuesta del PSOE por un perfil conocido entre los vecinos y con una trayectoria consolidada en la política municipal.

Su designación se produce después de que el pasado mes de febrero dejase la Secretaría General del PSOE de Alcalá de Henares debido a las diferencias surgidas en el seno de la Ejecutiva local sobre el funcionamiento de la agrupación y determinados procesos de afiliación.

En su carta de renuncia, el exalcalde acusó a Nogués de impulsar un proceso de afiliación "instrumentalizada" con el propósito de condicionar los futuros procesos orgánicos e institucionales. Rodríguez Palacios defendió entonces que su salida permitiría concentrar los esfuerzos del partido y del Grupo Municipal en la oposición y en el objetivo de recuperar la ciudad.

Aquella decisión dio paso a la constitución de una Comisión Gestora con la voluntad de restablecer la normalidad orgánica, mantener la actividad de la agrupación y preparar al partido para recuperar la Alcaldía en 2027.

La gestora está presidida por la diputada autonómica y secretaria de Política Municipal del PSOE-M, Cristina González. También forman parte de ella el alcalde de Coslada y secretario de Financiación Local del PSOE-M, Ángel Viveros; la secretaria de Movimientos Sociales del PSOE-M, Laura Abellá; la concejala complutense Diana Díaz, y el secretario general de las Juventudes Socialistas de Alcalá de Henares, Santiago Alonso.

Desde su constitución, este órgano se ha presentado como un espacio abierto a la militancia y orientado a reconstruir la unidad de una de las agrupaciones socialistas con mayor peso en la Comunidad de Madrid.

OCHO AÑOS AL FRENTE DE ALCALÁ

Rodríguez Palacios accedió a la Alcaldía en 2015 y revalidó el cargo en 2019. Durante sus ocho años al frente del Ayuntamiento encabezó los gobiernos socialistas de la ciudad hasta las elecciones de 2023.

Tras perder la Alcaldía, permaneció como portavoz del PSOE en el Consistorio y ha continuado ejerciendo la oposición al Gobierno de Judith Piquet (PP) en coalición con Vox.

El PSOE encara de este modo las elecciones de 2027 con un candidato conocido y con experiencia de gobierno, con la vista puesta en cerrar las divisiones internas y movilizar al electorado que le convirtió en la fuerza más votada hace tres años.