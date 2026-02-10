PSOE cree que Almeida es "es el epicentro del ruido", con obras, eventos y atascos que "suben el volumen" de la ciudad

Archivo - El concejal del PSOE Ignacio Benito interviene durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Ignacio Benito cree que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, es el epicentro del ruido" de Madrid, al fomentar obras, eventos y atascos que "suben el volumen" de la ciudad y provocan que "uno de cada dos madrileños" sufran niveles sonoros por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Así lo ha trasladado en declaraciones remitidas a la prensa tras la reunión de la Comisión de Control y Seguimiento del Ruido y en las que afea al PP que "saque pecho" de los datos acústicos en Madrid, con una reducción del 85% de la población afectada desde 2006. "Parece una broma de mal gusto y no porque haya tardado tres años en convocar esta comisión", ha lanzado el socialista.

Así el edil socialista apunta al origen de ese "epicentro del ruido" a las obras "que no descansan por la noche para llegar a las elecciones", los grandes eventos y conciertos que hacen "la vida imposible a vecinos como pueden ser los del Bernabéu". "Cuando se perpetúa los coches y el atasco, cuando se permite cocinas fantasmas en zonas residenciales, cuando se rechaza las enmiendas del PSOE para bajar el ruido en Madrid", ha añadido Benito.

Estas declaraciones se producen después de que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, haya anunciado que el Ayuntamiento de Madrid tomará nuevas mediciones de los niveles de ruido en la ciudad para estudiar la actualización de zonas de protección acústica y la introducción de nuevas medidas para frenar el impacto de la contaminación acústica en los vecinos.

Carabante, tras la reunión de la Comisión de Control y Seguimiento del Ruido, ha asegurado que se está "en el buen camino" en la lucha contra el ruido, con 33 zonas de la ciudad en las que se establecen propuestas de actuación y 24 zonas tranquilas, principalmente en parques como El Retiro o el parque Juan Carlos I.

En este sentido, el delegado ha señalado que el Consistorio actuará en cuatro líneas. Así, apostará por la movilidad sostenible, con el fomento de la movilidad peatonal y ciclista; el planeamiento urbano, con soluciones que mitiguen ruidos; actuaciones en el ocio nocturno y zonas de protección acústica especial y, por último, la sensibilización y la concienciación ciudadana.