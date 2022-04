PSOE cree que Almeida vulnera la Ley de Transparencia al haber "mentido" diciendo que no había contratos judicializados

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, cree que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha vulnera la Ley de Transparencia al haber "mentido" diciendo que no había contratos judicializados.

"Almeida tenía un contrato judicializado y mintió, mintió a un grupo político que hizo una petición de información precisamente preguntando si el Ayuntamiento tenía más contratos judicializados y él dijo que no", ha declarado Espinar en un comunicado en referencia a la acusación que ha lanzado Más Madrid.

Para los socialistas, el regidor podría estar "vulnerando la Ley de Transparencia". "Usted no informó ya no a su socio de gobierno, a quien no parece importarle no tener ningún tipo de información, sino al resto de grupos políticos", ha espetado a Almeida.

Mar Espinar ha remarcado que lo más grave es que el Ayuntamiento , "no está personado en la causa" de los contratos de emergencia en Funeraria "defendiendo los intereses de los madrileños", a lo que ha sumado que como alcalde de Madrid que es tiene que estar en la ciudad dando explicaciones "y no en el congreso (del PP) en Sevilla".