PSOE cree que el cese del director de Policía Municipal "llega tarde" y por el "miedo" de Sanz a su futuro político

Archivo - El concejal del PSOE Madrid Ciudad, Enrique Rico - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Enrique Rico cree que la decisión que ha ejecutado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, "llega tarde" y no obedece a una voluntad propia, sino a la "presión política" y por "miedo" a su futuro político.

Así lo ha trasladado el edil en declaraciones remitidas a los medios, en las que asegura que el cese responde a una "situación insostenible" tras el "sumatorio de escándalos" que, según ha afirmado, los socialistas llevan "denunciando muchísimo tiempo".

Asimismo, ha avanzado que su grupo continuará reclamando "explicaciones claras y nítidas" sobre lo sucedido, así como "la verdad de los motivos reales de este cese".

"Vamos a seguir pidiendo explicaciones claras y nítidas de lo sucedido. Vamos a seguir pidiendo la verdad de los motivos reales de este cese", ha concluido.