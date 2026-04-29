PSOE cree que la decisión de Almeida de recurrir la sentencia que anula tasa de basuras "alarga la agonía" de madrileños

Archivo - La concejala del Grupo Municipal Socialista Enma López durante el Pleno de Cibeles - PSOE/DIEGO VÍTORES - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Enma López, cree que la decisión del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de recurrir la tasa de basuras "alarga la agonía" de los madrileños.

Así lo ha trasladado en declaraciones remitidas a los medios después de que el regidor haya anunciado durante el Pleno de Cibeles que recurrirán el fallo judicial que anula la tasa de basuras de 2025 por "un motivo estrictamente formal" en su tramitación, concretamente, por falta de documentación.

Lo hace, ha señalado, siguiendo en todo momento la recomendación de los servicios jurídicos porque "esto no va de arbitrio o discrecionalidad o incluso de arbitrariedad de la decisión de un gobierno".

"No es cierto que el Ayuntamiento recurra en función de lo que dice la asesoría jurídica. Depende. A veces lo hace y a veces no. Lo único que tienen en común es que siempre perjudican a los madrileños y a las madrileñas", ha señalado la socialista, teniendo que asumir la "factura de costas".

Por otro lado, se ha preguntado en qué momento se ha "normalizado" madrileños se tengan que "defender" en tribunales de la actuación del Ayuntamiento de Madrid y del Gobierno de Almeida. "Un Gobierno tiene que estar para facilitar la vida de los ciudadanos, no para hacerlo más difícil", ha dicho.

Finalmente, López ha instado a Almeida a "dejar de dilatar" el proceso judicial y a "devolver el dinero" que ha cobrado "de forma ilegal" a los ciudadanos.