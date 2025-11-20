El PSOE cree que el Plan de Infancia y Adolescencia está hecho "con prisa" para "no perder" el sello de UNICEF

Archivo - Varios niños juegan con la profesora en un aula de 0 a 3 años del colegio CEIP Hernán Cortés, durante el primer día de comienzo del curso escolar, a 7 de septiembre de 2022, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista Ana Lima ha señalado que el 'Plan de Infancia y Adolescencia 2025-2028' "llega dos años tarde" y hecho "con prisa" para "no perder" el sello de 'Ciudad Amiga de la Infancia' del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Así lo ha trasladado en declaraciones remitidas a los medios después de que el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, haya presentado el Plan estructurado en cien medidas, con 1.100 millones de presupuesto (un incremento del 75% respecto al anterior) y con el foco en la participación, la salud mental y el acoso.

"Es una incongruencia hablar de participación cuando ya nos hemos quejado porque se hizo con mucha prisa, sin dejar plazo para que los grupos políticos o las organizaciones hiciésemos alegaciones a este plan", ha criticado.

En este sentido, ha reivindicado la elaboración de un Plan de Infancia y Adolescencia que defienda los derechos de la infancia, los servicios públicos, la prevención y la participación auténtica y prioritaria de la infancia. "Para todo lo que se haga en una ciudad, y para la planificación por supuesto también", ha concluido.