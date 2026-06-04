PSOE cree que la visita del Papa se le "está quedando grande" a Almeida, a quien pide que acuda a reunión de Delegación

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presenta en la antesala del Pleno del Palacio de Cibeles la imagen institucional que lucirá la capital durante la próxima visita oficial del papa León XIV, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, cree que la visita del Papa León XIV a la capital se le "está quedando muy grande" al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al que ha pedido que el Consistorio esté representado "al más alto nivel" en la reunión urgente de esta tarde convocada por Delegación del Gobierno para abordar el dispositivo de seguridad.

"Esta tarde se ha convocado una nueva reunión urgente para desarrollar todo lo que es el dispositivo de seguridad por parte de la Delegación y espero que el Ayuntamiento esté representado al más alto nivel", ha señalado Maroto en declaraciones a los medios desde el Café Central del Ateneo.

La socialista ha reprochado al regidor que "al más alto nivel" no esté participando en las reuniones de coordinación que se están desarrollando desde el departamento liderado por Francisco Martín y le ha acusado de "eludir la responsabilidad" en materia de seguridad.

"Este evento requiere planificación, requiere gestión y desde luego parece que se le está quedando muy grande al señor alcalde todo lo que tiene que ver con este evento", ha censurado Maroto, quien ha añadido que a Almeida "únicamente parece que le preocupa el titular y la foto".

La portavoz ha afirmado que quedan dos días para la visita del Papa y que, ante un dispositivo "extraordinario", especialmente en materia de movilidad, "lo único que el alcalde recomienda a la ciudadanía es paciencia y teletrabajo".

"La verdad es que los madrileños están teniendo mucha paciencia en estos siete años del Gobierno de Almeida", ha ironizado Maroto, que ha reclamado al alcalde "más gestión y menos fotos y titulares".

REFUERZOS EN EMT

En concreto, Maroto ha trasladado la preocupación del PSOE por los refuerzos previstos en la EMT. Según ha explicado, estos refuerzos se han planificado sobre las plantillas del fin de semana, "que ya están mermadas en un 40, incluso en un 60% con respecto a los días laborables".

Por ello, ha asegurado que existen "muchísimas dudas" sobre la idoneidad de los refuerzos previstos por el Ayuntamiento para dar un servicio adecuado a las miles de personas que utilizarán el transporte público durante la visita.

Maroto ha insistido en que la respuesta del Gobierno local "no puede ser la paciencia" ni el teletrabajo, porque hay muchas personas "que no pueden teletrabajar".

Pese a todo, la socialista ha confiado en que "todo salga bien" y en que los madrileños estén "a la altura" de la visita del Pontífice.