PSOE critica a Almeida por hacer "propaganda" con Abroñigal y le pide atender las demandas de los distritos del sur

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha reprochado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que trate de "apropiarse de ideas" sobre el futuro desarrollo de Abroñigal y ha reclamado que, antes de lanzar anuncios, atienda las demandas de los vecinos de los distritos del sur.

Así lo ha manifestado este jueves desde el Centro Cultural Conde Duque después de que Almeida apuntase a que es el momento de dar el salto con el proyecto para que el desarrollo de Abroñigal sea una realidad, un "Madrid Nuevo Sur" para el que su Gobierno tendrá que cooperar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como se ha hecho en Campamento.

Maroto ha señalado que la iniciativa forma parte de conversaciones previas con el Ministerio de Transportes, propietario de los suelos, que está situando este espacio "en el centro de lo que puede ser un futuro desarrollo".

En este sentido, ha explicado que la liberación de parte del suelo responde al traslado de parte de la operativa que desarrollaba Adif en Abroñigal a Vicálvaro, lo que abre la puerta a recuperar estos terrenos con usos urbanizables. "Esa idea de volver a recuperar ese suelo para poder ser urbanizable es importante", ha indicado.

No obstante, la socialista ha advertido de que cualquier actuación debe hacerse con consenso entre administraciones y teniendo en cuenta a los barrios afectados. "Más que apropiarse de ideas que claramente se tienen que consensuar con el Gobierno de España, el alcalde debería responder a las inquietudes que tienen los vecinos y vecinas de los nueve distritos del sur", ha subrayado.

En este punto, ha puesto el foco en Puente de Vallecas, uno de los distritos que, a su juicio, se encuentran "más maltratados y abandonados" por el Gobierno de Almeida. "Esto no se resuelve con un titular ni con propaganda. Se resuelve con hechos y atendiendo a las necesidades que esos distritos tienen", ha defendido.

Entre esas reivindicaciones, Maroto ha recordado el desmantelamiento del 'scalextric', una actuación que no está en los planes del Gobierno municipal al considerar que la M-30 "no es desmontable" y que la socialista considera necesaria para que el futuro desarrollo de Abroñigal pueda integrarse adecuadamente en el entorno.

Asimismo, ha señalado que el ámbito constituye actualmente "una isla", por lo que cualquier actuación debería incluir no solo un planteamiento urbanístico sino también soluciones para infraestructuras como la M-30 en esa zona.

Maroto ha insistido en que el desarrollo de estos suelos podría servir para impulsar vivienda asequible y dignificar el espacio urbano. "Estoy segura de que el Ministerio, con el apoyo del Ministerio de Vivienda, va a trabajar para que ese espacio permita a los madrileños y madrileñas acceder a una vivienda digna", ha afirmado.

CRÍTICAS A LA ESTRATEGIA DEL SUR

Maroto también ha criticado la nueva Estrategia del Sur anunciada por el alcalde, al considerar que se trató de un acto "de marketing y titulares" en el que no se contó con las asociaciones vecinales.

"Yo creo que si realmente quiere atender las necesidades de los distritos del sur, lo que tiene que hacer es sentarse con las asociaciones vecinales, atender sus reivindicaciones", ha explicado.

En este sentido, ha criticado al Ayuntamiento por no ejecutar parte de las inversiones previstas en la estrategia. "Este Ayuntamiento ha dejado de gastar 243 millones de euros que estaban presupuestados", ha señalado.

Para Maroto, esta situación demuestra que "una cosa es lo que se dice" Almeida y otra cosa es "lo que se hace". "Hablamos de muchos millones que el alcalde prometió y no se han ejecutado, y eso responde a esa campaña de marketing y publicidad a la que lamentablemente Almeida nos tiene acostumbrados", ha concluido.