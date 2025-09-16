PSOE-M critica que Ayuso use al colectivo LGTBI al que "ha robado sus derechos" en Madrid para "legitimar un genocidio"

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya utilizado como argumento al colectivo LGTBI al que "ha robado sus derechos" en la región para "legitimar un genocidio".

"Llevas seis años patologizando y usando las personas trans para tu guerra política (...) Los derechos LGTBIQ+ no se defienden con bombas", ha lanzado el diputado socialista en la Asamblea Santi Rivero, quien ostenta la Secretaría LGTBI+ del PSOE Madrid Ciudad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cimentado parte de su mensaje de defensa de la presencia de Israel en el Festival de la Canción en la mujer trans israelí Dana Internacional --ganadora del 1998 ESC con el tema 'Diva'-- y los 'top 5' del país con "cantantes gays y cantos por el feminismo" --Netta se alzó con el micrófono de cristal en 2018 con el tema 'Toy'--.

El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado este martes la propuesta del presidente, José Pablo López, de retirar a España del Festival de Eurovisión 2026 si Israel forma parte del certamen. Así lo ha dado a conocer RTVE, que ha destacado que la medida se ha tomado a propuesta de López, por mayoría absoluta del órgano de administración de la Corporación, con 10 votos a favor, cuatro en contra y una abstención. El Consejo se compone de 15 miembros: cinco elegidos por el PSOE, cuatro por el PP, dos por Sumar y los restantes por Junts, ERC, PNV y Podemos.

Con esta decisión, España se convierte en el quinto país en confirmar su retirada de Eurovisión en el caso de la participación de Israel tras Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda, y en el primero del conocido como 'Big Five', los cinco países que más aportan económicamente a la UER: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido.