El PSOE critica el "búnker de datos sanitarios" que no da a conocer el Gobierno regional

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha criticado este viernes "el búnker de datos sanitarios" que tiene el Gobierno regional y que no da a conocer y le ha reprochado la falta de información.

Así lo ha expuesto el diputado del PSOE José Manuel Freire durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este viernes en una pregunta al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, sobre la gestión del Ejecutivo madrileño en esta crisis sanitaria.

"Rendir cuentas es una obligación del gobierno democrático, especialmente en unas circunstancias tan trágicas y tan especiales como las que estamos viviendo. El primer instrumento de rendir cuentas es informar y no están informando. Solo hace dos días que ustedes dieron un parte epidemiológico de Covid, pero cuándo van a hacer público el búnker de datos que están debajo del despacho de la Presidencia que tienen un gran armamento de material informático y datos", se ha preguntado.

Asimismo, el diputado socialista le ha reprochado que no haya "comparecido voluntariamente" ante la comisión del ramo, algo que ya ha hecho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en "cinco" ocasiones.

"No me puedo creer que no quiera dar cuenta de la poca gestión que hace, me temo que es decisión de su presidenta o de su partido, pero no tiene lógica que nos nieguen un Pleno monográfico. Están prácticamente empleados en cargar los costes de la crisis e incluso las muertes al Gobierno de la nación", le ha espetado.

Por su parte, el consejero de Sanidad ha defendido que no tienen "ningún problema" para comparecer, pero ha reconocido que se han visto inmersos en "una vorágine de trabajo". No obstante, ha destacado las más de 55 entrevistas que ha tenido y ha transmitido que son conscientes de que la transparencia es siempre "una fortaleza" y que "el dato es fundamental para conocer la situación".