PSOE critica que madrileños "paguen" 9 días a Ayuso en México: "Que se comporte y deje de insultar a los mexicanos"

Archivo - La secretaria de Organización del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha criticado que los madrileños "paguen" a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, nueve días en México y ha pedido a la mandataria autonómica que "se comporte" y que "deje de insultar a los mexicanos como hizo recientemente".

Así lo ha trasladado la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras conocerse este nuevo viaje institucional que arrancará este domingo.

El objetivo es, según ha trasladado el Ejecutivo regional, "intensificar" las relaciones económicas y culturales a través de una agenda que le llevará a Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes, y Riviera Maya.

"Las listas de espera de la sanidad o los altos precios de la vivienda de Madrid y la expulsión que está haciendo de los madrileños, no parece que sean de su ocupación, ella está más en saraos exclusivistas", ha lanzado Sánchez Acera.

Asimismo, la socialista ha reprochado que se vaya a "saltar al menos un Pleno de la Asamblea de Madrid", el de la próxima semana, al tiempo que ha señalado las declaraciones de Ayuso sobre el cónclave progresista de Barcelona hace unas semanas.

Sobre este encuentro Ayuso contrapuso el encuentro que mantendría con la Nobel de la Paz y opositora venezolana Maria Corina Machado en la Real Casa de Correos con los "narcoestados" que acudían con el presidente de España, Pedro Sánchez. Entre los líderes que acudieron a la Ciudad Condal se encontraba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.