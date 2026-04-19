El PSOE critica que el PP "tape" casos "tan graves" como el del alcalde de Móstoles tras admisión de la querella

Archivo - El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Enrique Rico ha criticado que el Partido Popular "tape" casos "tan graves" como el del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, tras la admisión de la querella interpuesta por una exedil por presunto caso sexual y laboral.

"Lo primero es que la justicia siga su curso", ha afirmado el edil tras participar en una concentración contra la construcción de un crematorio en la M-40.

"Esto constata una vez más lo que está haciendo y lo que representa el Partido Popular en estos momentos. En lugar de ponerse del lado de las víctimas, se pone del lado de los presuntos acosadores", ha señalado el edil socialista.

En este sentido, Rico ha denunciado que el PP estaría actuando para supuestamente encubrir situaciones "tan graves". "Están tapando casos tan graves como lo que hemos conocido", ha concluido.