El PSOE critica que la presentación de la cabalgata sea en el Senado y advierte de un posible "uso partidista"

Archivo - El Rey Baltasar durante la Cabalgata de los Reyes Magos, a 5 de enero de 2025, en Madrid (España). Esta cabalgata está formada por más de 1500 personas que realizan el recorrido desde el paseo de la Castellana a la plaza de Cibeles. El lema de l - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Jorge Donaire, ha criticado que la presentación de la cabalgata de reyes --este viernes en la biblioteca del Senado y con el lema 'El saber compartido' como "homenaje al conocimiento y la sabiduría transmitidos a lo largo de generaciones"-- tenga un posible "uso partidista o político".

"Hemos tenido conocimiento de que la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, va a presentar la cabalgata en la biblioteca del Senado y sinceramente no entendemos esta decisión. No comprendemos por qué un acto que es estrictamente municipal se traslada a una institución del Estado, ni cuál es la justificación para sacarlo del ámbito propio del Ayuntamiento", ha expuesto Donaire en un comunicado.

Madrid "cuenta con una amplia red de bibliotecas públicas y espacios culturales municipales de gran calidad, que representa mucho mejor la vida cultural de los barrios y el carácter cercano y popular de la cabalgata de reyes".

"Por eso es legítimo preguntarse a qué responde esta elección, si se hace por razones políticas o por una utilización partidista de una institución que debería ser neutral, de modo que se está confundiendo el papel de las instituciones y desdibujando el carácter público y plural de un evento que pertenece a toda la ciudad", ha argumentado Donaire.

Cuando el Ayuntamiento "renuncia a sus propios espacios culturales para presentar uno de los eventos más queridos por la ciudadanía, lo que se transmite es una forma de gobernar basada más en el gesto político que en el respeto lo público. Y eso dice mucho del modelo cultural del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y su delegada de Cultura", ha sostenido.