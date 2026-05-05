El PSOE cuestiona la "medalla que se pone" Almeida por recuperar 323 VUT en 2025 cuando "son más de 13.000 las ilegales"

Archivo - Una mujer con una maleta, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). Almeida, ha informado este martes, 29 de octubre, que presentará en dos semanas el Plan Especial de Protección del Ámbito Residencial en la Ciudad de Madrid con el objetivo d - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Giraldo, ha cuestionado la "medalla que se pone" el equipo de José Luis Martínez-Almeida por recuperar para el uso residencial 323 viviendas de uso turístico (VUT) en 2025 cuando "son más de 13.000 las ilegales".

El Ayuntamiento de Madrid consiguió el año pasado recuperar para el uso residencial hasta 323 viviendas de uso turístico (VUT) sin licencia, dictó orden de cese para otras 315 a partir de 502 resoluciones, archivó el expediente de 137 por restablecimiento de la legalidad al no dedicarse ya al uso turístico e impuso 117 sanciones al no estar en posesión de licencia, de las que 110 se cuantificaron en 30.000 euros cada una.

Esas 323 recuperadas suponen un 10,2% más que en 2024 (se recuperaron 293 pisos ilegales) y un 32,9% más que dos ejercicios antes, cuando no se había puesto en marcha el Plan Reside, según el informe de gestión de la Agencia de Actividades, cuyo Consejo Rector se celebrará este jueves.

Para Giraldo, estas cifras suponen la constatación del "absoluto fracaso de la política inspectora del Ayuntamiento", como ha afirmado en un comunicado, donde ha señalado que "son casi 15.000 VUT, más de 13.000 ilegales y 1.500 ilegales certificadas".

"No es para ponerse una medalla recuperar solo 323 en todo un año porque a este ritmo tardarían 40 años en clausurar todas las ilegales", ha lanzado el edil socialista, que se ha preguntado "dónde están las 3.000 que dijo el alcalde que había cerrado en septiembre". Esas palabras supondrían "otra invención ante una incapacidad manifiesta en el control de este fenómeno que está perjudicando a muchísimos vecinos y vecinas de Madrid".

En este balance anual respecto a las viviendas de uso turístico, el servicio de Inspección y Disciplina de la Agencia de Actividades recibió 1.408 denuncias relativas a VUT, un 9% más que en 2024. Pese a ese repunte, el informe señala que el número de viviendas denunciadas ha sido menor que en 2024, cuando se recibieron varios escritos de asociaciones de vecinos sobre centenares de viviendas.

El informe de gestión de 2025 recoge el inicio de 607 expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística, lo que representa un incremento de un 23,8% respecto a 2024, cuando se incoaron 490 expedientes.

En el pasado 2025 se impusieron 117 sanciones por la implantación y desarrollo de un uso incompatible con la ordenación urbanística, derivado del ejercicio de la actividad de vivienda de uso turístico sin la preceptiva licencia, un 27% más que en 2024.

De esas sanciones, siete han sido por valor de 20.000 euros y 110 han alcanzado los 30.000 euros cada una. Incluso una sanción llegó hasta los 60.000 euros. Además se impusieron 144 multas coercitivas de entre 1.000 y 3.000 euros.

Desde el área de Urbanismo apuntan a que el balance que dibujan estos datos demuestra que la actuación frente a las VUT irregulares es "global al iniciarse con el cese de las viviendas que no cumplen con la legalidad y continúa con la imposición de multas coercitivas y sanciones, cuya tramitación ha tenido como resultado un elevado porcentaje de restablecimiento de la legalidad al cesar el uso turístico en las viviendas".

El cambio de tendencia lo sitúan en abril de 2024, con la activación por parte del Ayuntamiento de Madrid de un plan de acción frente a las viviendas de uso turístico. Se decidió la suspensión temporal en la concesión de nuevas licencias, se endureció el régimen sancionador para los propietarios de VUT sin título habilitante, se reforzó la plantilla de inspectores y se publicó el listado de las VUT que operan legalmente en la ciudad con el detalle de su ubicación.

A todo ello se unió el Plan de Inspección Urbanístico. En su primer balance, realizado el pasado mes de febrero, se indicaba que el número de viviendas inspeccionadas en 2025 se incrementó respecto a 2024 un 169% pasando de 567 a 1.526 y el de viviendas detectadas se duplicó, con un 116 % más, al saltar de 623 en 2024 a 1.351 un año después.

El Plan Reside, diseñado por el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante al frente, entró en vigor en septiembre de 2025 para, en palabras del Ayuntamiento, "proteger el uso de la vivienda habitual y ubicar los pisos turísticos fuera de los edificios residenciales".