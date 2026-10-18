PSOE cuestiona políticas de acceso de jóvenes a la vivienda y la Comunidad esgrime una emancipación superior a la media

Varias personas sostienen pancartas con lemas 'Pedimos lo justo', 'Nos multan por vivir', 'Casas para vivir no para especular' durante la manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda, a 3 de octubre de 2026, en Madri - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha cuestionado las políticas de emancipación juvenil de la Comunidad de Madrid y los precios de las viviendas del Plan Vive, mientras que el Gobierno regional ha defendido su gestión con una tasa de emancipación que ronda el 18%, por encima del 14,5% de la media nacional.

El debate se ha producido esta semana en la Comisión de Juventud de la Asamblea de Madrid, a raíz de una pregunta del diputado socialista Horacio Díez sobre si las políticas públicas regionales garantizan la emancipación de los jóvenes madrileños.

Díez ha reclamado una política coordinada entre las distintas consejerías para abordar lo que considera un "problema estructural" y ha cuestionado qué medidas específicas aplica el Ejecutivo autonómico para mejorar los indicadores. En este sentido, ha sostenido que Madrid no debe conformarse con una tasa de emancipación del 17,9% cuando algunas regiones de la Unión Europea "se acercan al 30%".

La directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, Silvia Valmaña, ha defendido, por su parte, que la tasa regional se sitúa en el 18%, un dato que ha vinculado al "buen funcionamiento" del mercado laboral madrileño.

Según el último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, la tasa de emancipación juvenil ronda el 17,9% en la Comunidad de Madrid, frente al 14,5% del conjunto de España. Durante su intervención, Díez ha reprochado a la directora general que el porcentaje madrileño es "del 17,9%, no del 18%".

Valmaña ha señalado que el paro juvenil en Madrid es casi ocho puntos inferior a la media española y ha asegurado que los salarios madrileños crecen "un 6,7%, el doble de los salarios del Gobierno central". "Por lo tanto, creo que los datos y los indicadores que tenemos son suficientemente adecuados", ha remarcado.

ALQUILERES DE MÁS DE 1.600 EUROS EN EL PLAN VIVE

En materia de vivienda, Díez ha reprochado que hay pisos del Plan Vive en Las Rozas que superan los 1.600 euros mensuales, un precio que "pocos jóvenes se pueden permitir", y ha cuestionado las condiciones de acceso a este programa.

"No valen los parches. No valen las acciones de marketing, de tu primera llave o de mi primera cena en mi casa", ha censurado el diputado, que ha preguntado qué "factor diferencial" aportan las políticas regionales para facilitar la emancipación.

Frente a estas críticas, Valmaña ha defendido que el Ejecutivo autonómico ha entregado "miles de viviendas a menores de 35 años", ha blindado "el alquiler seguro" a través del Plan Alquila y ha promovido medidas como la financiación del 100% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda.

El diputado socialista también ha contrapuesto las actuaciones que reivindica el Gobierno regional con el voto del PP en el Congreso de los Diputados, el pasado 2 de octubre, en contra de dos decretos de vivienda que, según ha defendido, incluían medidas para facilitar "por fin" el acceso a una vivienda asequible y poner "límites" a la especulación.

Asimismo, al referirse a las protestas por la vivienda de las últimas semanas, Díez ha señalado que las primeras se celebraron bajo "el ático de la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso", que fue pagado con "seis millones de euros desde una empresa pública". "Entienden la vivienda como un producto de inversión y no como un bien público", ha censurado.

Por su parte, Valmaña ha cuestionado la postura del PSOE en materia de vivienda y ha acusado a los socialistas de tener "la desfachatez de desahuciar a gente por impago mientras sujetaban pancartas en las protestas".