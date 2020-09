PSOE cuestiona el "torniquete" en barrios confinados y pide medidas para todo Madrid porque "sin salud no hay economía"

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Mercedes González, ha declarado que "de nada sirve hacer un torniquete en Puente de Vallecas o Carabanchel cuando Madrid tiene el virus en todo el cuerpo", por lo que ha reclamado medidas para toda la ciudad dado que "sin salud no hay economía".

González ha participado junto con el resto de portavoces municipales en una nueva reunión del comité de crisis en el Ayuntamiento ante la segunda ola del coronavirus. En el encuentro ha defendido "entender la ciudad y su área metropolitana como un todo, un único corazón".

Tras aplaudir el regreso de este comité, aunque cree que debería haberse retomado ya en agosto, la edil ha destacado en un comunicado que todos los grupos políticos han acudido "con el mejor talante para que Madrid esté más preparada", aunque se ha reconocido alarmada por "la diferencia con la primera ola" en lo que respecta al Ejecutivo presidido por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

"Nos hemos encontrado con un cambio muy importante en el Gobierno municipal con respecto a la primera ola, y que entendemos que es el mismo que se debe estar encontrando el Gobierno de España con el de Isabel Díaz Ayuso: la eterna dicotomía entre la economía y la salud", ha señalado la concejala.

González ha subrayado que "lo primero es la salud". Para los socialistas, un elemento clave en la recuperación económica es la confianza y la seguridad, por lo que "con salir a la calle a consumir no basta. La gente no está consumiendo porque no se fía, porque el virus está en todas partes. Hay que parar el virus primero", ha indicado.

En su opinión, la dicotomía economía y salud "ya no cabe", por lo que ha hecho un llamamiento a "estar como en la primera ola, unidos frente al virus, conscientes de que Madrid sólo tiene un alma, un único corazón, un mismo cuerpo".

En ese sentido, la edil ha pedido al Gobierno municipal que deje a un lado las medidas pensadas en sostener la economía "de forma artificial" hasta que entre todos "se logre parar de una vez esta segunda ola de la pandemia".