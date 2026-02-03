PSOE-M denuncia la "apisonadora" de Ayuso con la Sanidad y la Comunidad le recrimina que "agite" a las masas

1048285.1.260.149.20260203125324 La portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar - EUROPA PRESS

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha denunciado este martes la "apisonadora" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con la sanidad pública, a la que está "asfixiando" para beneficiar a la privada, mientras que la Comunidad de Madrid ha recriminado a los socialistas madrileños que se dediquen a "agitar" a las masas y "denostar" unos "excelentes" servicios.

La portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha acudido este martes a una concentración de trabajadores y vecinos frente al Hospital de La Princesa para denunciar la falta de personal en el servicio de Urgencias y el estado del centro hospitalario por falta de inversión.

En declaraciones a los medios durante la movilización, Espinar ha subrayado que esta protesta es una muestra más de lo que Ayuso está haciendo con los servicios públicos en la Comunidad de Madrid. "Está pasando por ellos como una apisonadora, especialmente con la sanidad pública, a la que sigue asfixiando presupuestariamente mientras sigue regando con dinero público a Quirón, la empresa en la que trabaja su novio", Alberto González Amador.

La portavoz socialista en la cámara vallecana ha insistido en que el dinero público que debería ir destinado a la sanidad pública acaba "regando" a una empresa privada como Quirón, "y ese dinero acaba en el ático y en la vida cañón que se están pegando Ayuso y su pareja a costa de todos los madrileños".

Algo que, ha advertido, terminará cuando el líder de los socialistas madrileños, Óscar López, gane las elecciones autonómicas previstas en 2027. "Cuando Óscar López llegue a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, quien va a pedir préstamos no van a ser los servicios públicos, no van a ser las universidades públicas, va a ser Quirón", ha zanjado.

LA COMUNIDAD RECRIMINA QUE DENOSTE UNOS EXCELENTES SERVICIOS

Por su lado, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha cargado contra la portavoz socialista, a la que ha acusado de "agitar a las masas y crear un ambiente que no beneficia a nadie" al "denostar" unos "excelentes servicios" de Sanidad en lugar de reclamar a la ministra de Sanidad, Mónica García, de Más Madrid, que trabaje para mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios con el Estatuto Marco.

"Lo único que hace es ser colaboradora de la corrupción que existe en su partido y en su gobierno, mantenerla e intentar taparla. Y eso es bastante triste", ha señalado la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a los medios en el Hospital 12 de Octubre.

En este sentido, la consejera madrileña ha instado a Espinar a dejar de "denunciar" el funcionamiento de la Sanidad Pública e instar al socio de gobierno, Más Madrid, a trabajar en un Estatuto Marco "digno". "Si habla de las Urgencias, que coja las plazas de formación que hemos ofrecido, en concreto 67 para especialistas, y que harían que hubiese suficientes recursos humanos para poder contratar, porque no hay recursos humanos, porque no tenemos especialistas, porque el Ministerio ni nos deja formar ni homologa a los extracomunitarios", ha lamentado.

Otra opción, ha puesto sobre la mesa, es que le diga a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "que en vez de quitar el 50% del presupuesto en sanidad, haga que se invierta en un Producto Interior Bruto (PIB) lo mismo que en Europa".

"Yo tengo muchas propuestas proactivas de mejora continua y no como hace ella, que lo único que hace es tirar piedras e intentar de cualquier forma mantener al gobierno corrupto, que se ha de mantener en el poder precisamente porque si no iría a otro sitio en el que creo que deben de estar y no gobernando", ha zanjado.