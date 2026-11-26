Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 5 de mayo de 2026, en Madrid (Es - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid para que investigue la que consideran "innación" del Consistorio ante las inspecciones urbanísticas a las que están obligados tras las denuncias presentadas en la Junta de Chamartín por las obras que ejecutaron los propietarios de la vivienda donde actualmente reside el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, pone el foco en la tramitación de un expediente urbanístico abierto a raíz de la denuncia de un vecino en 2022 y que, según la información recogida en el escrito de los socialistas, continuaría sin resolverse más de cuatro años después.

En el escrito a Fiscalía se detalla que las obras, realizadas en mayo de 2022 en un edificio del distrito de Chamartín, habrían consistido en la separación de un ático de la vivienda de la que formaba parte.

El vecino afectado atribuye a estas actuaciones las filtraciones de agua en su vivienda, situada en la planta inferior. Según recoge la denuncia presentada ante la Fiscalía, comunicó los hechos al Ayuntamiento en 2022, reiteró sus reclamaciones en 2025 y presentó escritos e informes de arquitecto sin que, según manifiesta, haya recibido respuesta.

Los socialistas consideran imprescindible esclarecer si la demora responde a una "negligencia administrativa" o si pudo existir algún tipo de "trato de favor", como han trasladado en un comunicado. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, negó este lunes haber dado instrucción alguna sobre la tramitación del expediente, aseguró desconocer la denuncia vecinal y defendió que las obras fueron realizadas por la propiedad antes de la llegada de Feijóo a Madrid, incidiendo en que el líder del PP no es ni ha sido propietario del inmueble.

SOLICITA EL EXPEDIENTE MUNICIPAL ÍNTEGRO

En el escrito, firmado por el socialista Antonio Giraldo y dirigido a la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo, se solicita que, si procede, se incoen diligencias de investigación para recabar el expediente municipal íntegro y los expedientes vinculados, así como los escritos e informes aportados desde 2022 y las actuaciones municipales que consten.

Según detalla el edil, el pasado 7 de octubre solicitó una copia del expediente urbanístico, que recibió el día 22 del mismo mes y que incluía solicitudes de informe al Servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana, pero no documentación posterior a estas peticiones que acreditara inspecciones, informes técnicos o jurídicos, requerimientos o una resolución sobre la existencia de una infracción urbanística.

Asimismo, el 17 de noviembre registró una nueva solicitud de información para conocer las actuaciones practicadas desde la incoación del expediente, los informes emitidos, los motivos por los que continuaba sin resolverse y la fecha prevista para su resolución, sin que a fecha de 24 de noviembre hubiera recibido respuesta, según recoge la denuncia.

El escrito alude también a una información periodística según la cual un técnico municipal habría levantado un acta de inspección el pasado 5 de noviembre. No obstante, el concejal precisa que la copia del expediente que recibió es anterior a esa fecha, que no dispone de dicha acta y que desconoce si la visita llegó a realizarse, si hubo inspecciones anteriores, qué se examinó y qué actuaciones se acordaron posteriormente.

Así, solicita a la Fiscalía que recabe el acta, en caso de que exista, y compruebe si se ordenaron, intentaron o practicaron inspecciones anteriores, así como qué obras se ejecutaron, en qué fecha y si contaban con las autorizaciones urbanísticas exigibles.

También pide que se identifique a las autoridades municipales competentes para impulsar la tramitación del expediente y ordenar la inspección, cuándo tuvieron conocimiento de los escritos e informes, qué actuaciones acordaron y qué razones constan para la demora.

En cuanto a posibles responsabilidades penales, la denuncia hace referencia al artículo 320.1 del Código Penal, que contempla la omisión a sabiendas de inspecciones urbanísticas obligatorias por parte de una autoridad o funcionario público.

En este sentido, el escrito solicita que se compruebe si existió un deber concreto de inspeccionar antes de la eventual visita del 5 de noviembre, quién debía cumplirlo y si lo omitió a sabiendas.

MAROTO PIDE "LUZ Y TAQUÍGRAFOS"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha explicado que su formación ha acudido a la Fiscalía porque quiere "luz y taquígrafos" para conocer "hasta dónde llega la responsabilidad del alcalde de Madrid" y si la legalidad urbanística se aplica por igual a todos los madrileños, "con independencia de su apellido o de su carnet de partido".

"Se está repitiendo la misma ecuación que ya vimos en el piso en el que vivía la señora Ayuso. Denuncias vecinales, presuntas irregularidades urbanísticas y un alcalde que resta importancia a los hechos. Y es que en esta ecuación hay un denominador común, el señor Almeida", ha trasladado.

La socialista ha reclamado también explicaciones al líder de los 'populares' sobre las condiciones del alquiler del inmueble en el que reside. "¿Quién paga el alquiler? ¿Existe algún tipo de contraprestación?", ha preguntado.

"Pedimos transparencia tanto al señor Almeida sobre la legalidad urbanística como también al señor Feijóo sobre las condiciones de este alquiler", ha añadido.

ALMEIDA DEFIENDE QUE CORRESPONDE A TÉCNICOS

Por su parte, Almeida aseguraba este lunes que no ha dado instrucciones sobre ninguno de los aproximadamente 9.000 expedientes de disciplina urbanística que se abren anualmente en la capital, incluido el relativo al inmueble en el que reside Feijóo.

El regidor sostuvo que en la Junta Municipal de Chamartín "hay más de veinte expedientes en la misma situación". "Es normal que se vayan tramitando más lento porque son expedientes que tienen su complejidad, no son sencillos y es a los servicios técnicos a los que les corresponde determinar la prioridad que puedan tener, no el alcalde", ha justificado.