El PSOE despliega una lona en Callao llamando a la ciudadanía para evitar "el Gobierno de Colón"

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha desplegado una pancarta en Callao, de 29 por 22 metros, que cubre la fachada del Palacio de la Prensa, en la que llaman a la ciudadanía para evitar "el Gobierno de Colón" y que llegue la "ultraderecha" para dirigir las instituciones.

En la lona aparece el dibujo de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso; el líder del PP, Pablo Casado; la candidata de Voz, Rocío Monasterio; el líder de Vox, Santiago Abascal, y el exlíder nacional de Ciudadanos Albert Rivera, acompañados de la frase 'Tras la foto, ¿el Gobierno de Colón?'.

Justo a un lado se encuentra la imagen del candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, apelando a la ciudadanía a conectarse por streming a las 12 horas cada día para conocer su programa de gobierno.

En un vídeo, Gabilondo explica que la campaña se sintetiza en tres ideas, evitar el "Gobierno de Colón" y que llegue uno "progresista" que esté centrado en la vacunación y la recuperación económica y social "sin dejar a nadie atrás".

"No a los extremismos, sí a un gobierno serio. No a la confrontación. Se acabó el ruido, la furia y el odio entre madrileños. Los madrileños queremos un Madrid en serio y por eso hacemos un llamamiento a los ciudadanos para que paremos el Gobierno de Colón. No podemos permitirnos que gobierne la ultraderecha", ha lanzado el candidato socialista.

Así, Gabilondo ha animado también a los madrileños a que participen por streaming a las 12 horas por sus actos diarios donde desgranarán las propuestas de su programa de gobierno "en serio".



