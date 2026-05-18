PSOE destaca la labor de entidades sociales en la regularización e insta a Almeida a dejar de poner "palos en ruedas"

Visita de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, a la sede de la ONG Movimiento por la Paz (MPDL). - PSOE MADRID/ DIEGO VÍTORES

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha destacado la labor de las entidades sociales de la capital implicadas en el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de España, al tiempo que ha pedido al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que facilite su desarrollo y deje de poner "palos en las ruedas".

La socialista ha exigido así al Gobierno municipal a que deje de "institucionalizar la discriminación". "Le exigimos que dé una respuesta adecuada porque estamos hablando de dignidad, de derechos humanos, pero sobre todo de esperanza para que miles de vecinos de nuestra ciudad consigan regularizarse, porque esto es también progreso para nuestra ciudad", ha afirmado en declaraciones remitidas a la prensa durante su visita a la sede de la ONG Movimiento por la Paz (MPDL).

Durante la visita, según ha trasladado el PSOE en un comunicado, Maroto ha sido recibida por el presidente de la organización, Manuel de la Rocha; la vicepresidenta, Soledad Herrero; y parte de la Junta Directiva de la entidad, además del equipo técnico que participa en el acompañamiento jurídico y social a personas migrantes.

La socialista ha querido agradecer la labor de MPDL, una de "las 79 entidades sociales acreditadas" que están acompañando a personas migrantes en este proceso administrativo. "Están acompañando, asesorando y sobre todo generando esperanza para miles de personas migrantes que hoy se van a beneficiar de este proceso gracias al Gobierno de España", destaca Maroto.