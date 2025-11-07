PSOE-M dice que el procesamiento del novio de Ayuso deja claro que "no ha habido operación de Estado ni persecución"

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, cree que con la confirmación del procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, queda claro que "no ha habido operación de Estado ni persecución".

"Lo que sí que ha habido son unos presuntos delitos de fraude fiscal que van a ser juzgados. Y no hay ni Miguel Ángel Rodríguez --jefe de Gabinete de la presidenta-- ni Isabel Díaz Ayuso que tape esta realidad", ha planteado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado este viernes el procesamiento por la presunta comisión de dos delitos fiscales en concurso medial con otro de falsedad documental en la causa por un presunto fraude fiscal en los ejercicios de 2020 y 2021.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que los magistrados de la Sección Tercera desestiman el recurso de apelación interpuesto por González Amador y de Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el fomento del Medioambiente S.L., contra el auto de procedimiento abreviado dictado el pasado mayo por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.

En el recurso se solicitaba la nulidad de dicha resolución en el que la anterior magistrada acordaba continuar la causa por los trámites del procedimiento, paso previo a la apertura de juicio oral que ya se dictó.