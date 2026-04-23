PSOE dice que renunciar al Plan estatal de Vivienda era "reírse en la cara" de madrileños y no "un órdago" a Sánchez

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar (i), y el portavoz adjunto del PSOE de la Asamblea de Madrid, Fernando Fernández Lara (d), durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha afirmado este jueves que la posibilidad de renunciar a acogerse al Plan estatal de Vivienda sería "reírse en la cara" de los madrileños y no "un órdago" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha señalado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha preguntado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, si le han "temblado las piernas" al haber pasado en menos de 24 horas de decir que el plan de vivienda era "inconstitucional" a sumarse a él.

"Renunciar a 1.100 millones para construir vivienda no era solo un órdago a Pedro Sánchez, era reírse la cara de todos los madrileños que no pueden pagar un alquiler ni comprar una casa", ha espetado la portavoz del PSOE.

Así, ha criticado que, mientras, que se paguen "millones a Quirón" para que la dirigente regional "tenga dos pisazos". Además, ha asegurado que estarán "muy vigilantes" para que esos 1.100 millones para vivienda que le corresponderían a la Comunidad no vayan a que "sus colegas sigan haciendo negocio".

"La única promesa que ha cumplido la señora Ayuso en materia de vivienda es la que se hizo a ella misma, la de dejar de pagar el alquiler. Pero es que los madrileños siguen teniendo el mismo problema y siete años después usted sigue demostrando que no es una prioridad", ha reprochado Espinar.

Fue ayer cuando el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, señaló que la Comunidad de Madrid no descarta asumir el Plan de Vivienda estatal, con 1.113 millones para región, pero insistó en sus críticas a un planteamiento que no ha sido consensuado, llega tarde y genera dudas sobre su financiación. "Nosotros en ningún momento hemos dicho que no vayamos a asumir ese Plan de Vivienda", subrayó.