PSOE espera conocer "los turbios negocios que rodean" al novio de Ayuso tras permitirse a la UCO investigar sus cuentas

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, durante un pleno de la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, espera conocer "los turbios negocios que rodean" a Alberto González Amador, novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, tras permitir el juez a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investigar sus cuentas desde 2024.

"Quizás ahora podamos saber el origen del dinero con el que se pagó el ático donde vive la presidenta y de los turbios negocios que rodean a su pareja", ha lanzado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que ha puesto el foco en las "cenas a puerta cerrada con directivos de Quirón".

En el auto, adelantado por 'Cadena Ser' y al que ha tenido acceso Europa Press, les insta a facilitar de forma directa y reservada la información requerida, comprendida entre el 1 de enero de 2014 y el momento de cumplimentación de lo acordado, debiendo hacerse entrega del mismo, debidamente cumplimentado a la Unidad de Policía Judicial.

El pasado mes de abril, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó un recurso de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para frenar que la UCO investigara la causa abierta por posibles irregularidades distintas de los delitos fiscales y de falsedad documental ya investigados.

El foco del caso está en la compraventa de la sociedad Círculo de Belleza S.L., adquirida en 2020 por una empresa vinculada a González Amador por cerca de 500.000 euros.