PSOE-M estudia acciones legales contra la iniciativa aprobada en Cibeles para informar sobre el "síndrome post aborto"

El PSOE-M está estudiando emprender acciones legales contra la iniciativa aprobada este martes en el Ayuntamiento de Madrid por PP y Vox para informar sobre el "síndrome post aborto".

Así lo ha adelantado el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha defendido su voluntad de evitar que "PP y Vox se salgan con la suya y acosen a las mujeres que quieren o que necesitan llevar a cabo un aborto".

"Estamos estudiando esas acciones legales y que no descartamos ninguna, de luego, incluso ir a la justicia para realizar esa iniciativa aberrante, donde una vez más descubrimos el fondo de todo lo que está pasando y es que el PP y Vox ya se confunden", ha planteado.

López ha definido al PP en Madrid como "derecha acomplejada" rendida a los postulados de Vox, que está "muerta de miedo" y que "en lugar de distinguirse de la ultraderecha, en lugar de poner pie en pared en ciertos asuntos, reproduce y alimenta y magnifica su discurso".

LA PROPOSICIÓN APROBADA

Este martes en el Pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento de Madrid debatió esta propuesta de Vox para informar en los centros dependientes del Consistorio sobre el "síndrome post aborto", que salió adelante con los votos de la formación y de PP, mientras que PSOE y Más Madrid votaron en contra.

Así, la concejala de Vox Carla Toscano defendió esta iniciativa afirmando que del "síndrome post aborto no se habla" y que supone un "profundo trauma" tanto para la mujer que interrumpe su embarazo como para el padre del mismo.

"Depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia y bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad, y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica al de las mujeres que no han abortado", afirmaba.

Toscano pedía que se informara de este "síndrome" tanto en los recursos de Igualdad como los sociales o sanitarios dependientes del Consistorio porque "la mayoría de las mujeres, cuando reciben información y ayuda, no abortan".

Ante esta propuesta el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández (PP), reivindicó la labor del Ayuntamiento de Madrid en "favor de la vida", una "prioridad absoluta"; aunque reconoció que el aborto es ahora mismo "un derecho en el marco de la ley actual pero no un derecho fundamental".

"Nosotros no vamos a aceptar lecciones ni de la izquierda ni de Vox", afirmaba. Defendió José Fernández que el "aborto no es progresista" y aseguraba que podía haber síndrome post aborto "en algunas mujeres" con "depresión, ansiedad, culpa...".

CRÍTICAS DE LA IZQUIERDA

Por el PSOE tomó la palabra Meritxell Tizón quien sostuvo que "no es fácil para nadie tomar la decisión de abortar", ya que es algo "personal y que depende de muchas circunstancias".

Tras reivindicar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ha afirmado que esta debe poder ejercerse "sin moralinas" al tiempo que cargaba contra Toscano por tratar de vincular su propuesta al "interés de proteger a las mujeres".

"¿Sabe qué provoca estrés, ansiedad, qué provoca no poder dormir por las noches a esas mujeres? Los escraches que partidos como usted, que asociaciones prohibidas como las que usted menciona, en su intervención, llevan a cabo todos los días en las puertas de las clínicas", lanzó.

En el caso de Más Madrid, la edil Carolina Elías destacó que el "síndrome post aborto" no es "un diagnóstico médico sino un término para llenar de miedo y amenazar a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo".

Remarcó a continuación que los "riesgos para la salud mental" están "más relacionados con embarazos no deseados que con el aborto en sí". Es por ello que desde su formación han propuesto "blindar constitucionalmente el derecho al aborto y garantizarlo con una prestación sanitaria en la red pública sin burocracias ni esperas".