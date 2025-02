PSOE-M exige a Ayuso que los centros de su plan de residencias sean de gestión pública y un reparto "equilibrado"

Alcorcón pide una estrategia de buenos cuidados y Getafe afea que hace más de 10 años desde la última residencia pública del municipio

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M exige a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que los centros de su plan de residencias anunciado en el Debate Sobre el Estado de la Región (DER) sean de gestión pública y que haya un reparto "debidamente justificado y equilibrado" para su ubicación.

Así figura en una resolución aprobada en el Congreso Regional del pasado fin de semana en la que el partido se reafirmaba en su apuesta porque las nuevas residencias sean de gestión pública directa y que, además, cumplieran los criterios de acreditación y calidad, servicios para la autonomía y atención a la dependencia.

Desde el partido han insistido a Europa Press en que apuestan por ir hacia un modelo que no se centre en las macrorresidencias sino en dotaciones con ratios más bajas y que se enfoquen en la atención y el cuidado a los mayores.

En la citada resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, se pone en el foco el plan anunciado por Ayuso en el Debate sobre el Estado de la Región de septiembre, que prevé la construcción y apertura de 40 nuevas residencias y 40 centros de día para mayores hasta 2030.

"Estos complejos de colaboración público-privada incluirán otros 40 centros de día para el cuidado de 1.590 personas, 804 a través de plazas de la red pública", señala el texto que carga contra la "gran operación de privatización".

Insiste además en que se está pidiendo terrenos para ello a los ayuntamientos y reclama a los gobiernos locales que no lo hagan sin que antes el Ejecutivo autonómico " aporte un proyecto que esté debidamente justificado y equilibrado respecto de la ubicación de las residencias anunciadas y que garantice que la gestión de estas residencias sea pública".

LA COMUNIDAD DICE QUE HAY 60 MUNICIPIOS INTERESADOS

Este mismo jueves la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, aseguraba que 60 municipios de la región ya habían mostrado su interés por acoger alguno de estos centros y que algunos estaban gobernados por la izquierda. "Una muestra del éxito y de la necesidad de esta iniciativa", remarcaba, al tiempo que agradecía a los ayuntamientos su "máxima implicación".

Ante ello, este viernes la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha indicado que evidentemente necesitan residencias en su municipio, que tiene "41.000 mayores", pero que quieren que "las residencias sean públicas" porque hay una que lo es en la localidad y "está funcionando con la mitad de personal".

"No hace falta que les recuerde los 7.291 fallecidos con los protocolos de la vergüenza en la Comunidad de Madrid y creo que en este punto tenían que tener una estrategia regional de buenos cuidados y una planificación de necesidades por municipios, que es lo que le estamos reclamando a la Comunidad de Madrid", ha lanzado Testa, negando que haya "una orden" del partido para que los consistorios socialistas rechacen las residencias.

"Me parece indignante decir que tengamos una orden para no tener residencias en nuestros municipios. ¿Pero quién ha dicho eso? Es una falta de respeto a nuestros municipios", ha espetado en respuesta a la información publicada por 'El País' que asegura que el PSOE pide a sus alcaldes que no cedan suelo.

CARTA DE GETAFE A DÁVILA

De hecho, Hernández le ha recordado a Dávila en una carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, en relación a este plan de residencias que no se ha levantado una pública desde hace "décadas".

"Durante todo este tiempo y a lo largo de los diez últimos años en los que he tenido el privilegio de ser la alcaldesa de Getafe, han sido innumerables las peticiones a este respecto a los diferentes responsables de la consejería que hoy diriges. Sin embargo, los hechos hablan por sí solos", espeta la regidora.

De hecho, añade una relación de tres parcelas ofrecidas a su departamento "desde hace varios años" para la construcción de "residencias públicas que no llegan". En la misma carta insiste también en sus críticas al modelo de residencias promovido por al Comunidad, que se caracteriza por "importantes carencias que no hacen digna la vida y el cuidado" de los mayores, apostillando este mensaje con un recuerdo a los fallecidos en la pandemia del Covid-19.

"Los colectivos de mayores de Getafe y este Gobierno Municipal que presido, apostamos por un modelo de gestión pública directa con más recursos, más profesionales, mayor personalización y menos ratio de usuarios en cada centro y, solo en esas condiciones, te volvemos a poner a disposición esas tres parcelas", recalca Sara Hernández en la carta.