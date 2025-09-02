El PSOE exige a Ayuso que no renuncie "por infantilismo" a la condonación de 8.644 millones de deuda de la Comunidad

Archivo - La portavoz del PSOE en el Congreso, Mar Espinar, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 19 de junio de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha exigido a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que no renuncie a la condonación de 8.644 millones de euros de deuda de la Comunidad de Madrid y que lo utilice para "invertir" en la región.

Lo ha manifestado este martes tras visitar los colegios de El Cañaveral al ser preguntada por el proyecto de ley que aprobará el Consejo de Ministros para condonar hasta 83.000 millones de deuda de las comunidades autónomas.

Según datos del Gobierno de España, Andalucía y Cataluña serían las comunidades autónomas más beneficiadas con esta propuesta. Tras estas dos regiones, se sitúan la Comunidad Valenciana (11.210 millones) y Comunidad de Madrid (8.644 millones).

"Madrid sería una de las grandes beneficiadas de esa condonación de la deuda, junto con Andalucía, Valencia y Cataluña. No me cabe en la cabeza que por el infantilismo y el victimismo de la señora Ayuso y por su forma de hacer política, realmente sea capaz de renunciar a más de 8.000 millones de euros para invertir en la Comunidad de Madrid. No me entra en la cabeza", ha trasladado a los medios de comunicación.

En el caso de que lo haga, Espinar ha avanzado que pedirá "explicaciones" no solo para el PSOE, sino para "los madrileños" porque "está abandonando los servicios públicos de los madrileños por el simple hecho de poder cuajar su discurso de que el Gobierno de España está abandonando Madrid".

"No, no es que el Gobierno de España esté abandonando Madrid, es que a la señora Ayuso se le ha metido en la cabeza que la política está solo para hacer negocios para ella y para los suyos. Y la política, señora Ayuso, está para mejorar la vida de las personas. El Gobierno de España se lo está poniendo en bandeja. Si es capaz de decir que no, va a tener que dar muchísimas explicaciones", ha insistido.

Preguntada por la petición de Sumar de condicionar la quita de deuda a impedir el "dumping" fiscal entre comunidades autónomas, la portavoz del PSOE en la Asamblea ha pedido "primero ver qué es lo que hace" la dirigente madrileña y luego "hablar de las consecuencias".

"Creo que en la política al final impera el sentido común, soy así de ingenua todavía, vamos a esperar a ver qué pasos da la señora Ayuso. Quiero recordar la que montó con las universidades y cómo al final firmó el documento que ayudaba a salvar el presupuesto de universidades de la Comunidad de Madrid que venía del Gobierno de España. Vamos a ver cómo respira Ayuso hasta el final", ha concluido.