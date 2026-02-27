PSOE exige a Ayuso que "permita la fiscalización" del Zendal y Madrid Network en la Cámara de Cuentas

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha exigido este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "permita la fiscalización" de los contratos del Hospital Enfermera Isabel Zendal y de Madrid Network por parte de la Cámara de Cuentas.

Así lo ha trasladado este viernes la portavoz del Grupo Parlamentario, Mar Espinar, en una rueda de prensa en el Edificio de Grupos Parlamentarios de la Cámara regional. En su comparecencia ha acusado al PP de utilizar su mayoría absoluta "no para gobernar sino para blindarse".

Espinar ha asegurado que este 2026 ha habido "cuatro hitos" que "demuestran la deriva autoritaria" del PP. Ha citado la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que daba la razón al recurso de amparo del PSOE ante el rechazo de la Mesa de la Asamblea a tramitar iniciativas sobre el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

El segundo que ha nombrado es el 'no' de la Mesa de la Comisión de Presidencia a incorporar al orden del día las comparecencias de Rodríguez que fueron rescatadas por este fallo del TC. El Tribunal de Garantías hizo que tuvieran que pasar el filtro del órgano rector de la Cámara, pero se tumbaron luego en la comisión.

En tercer lugar ha situado la decisión de la Junta de Portavoces de este lunes de retirar la petición del PSOE de que compareciera Ayuso por la reestructuraciónd el Gobierno regional tras la salida del exconsejero de Educación, Ciencia y Universidades Emilio Viciana. Quedó solo la petición de la propia Ayuso que tendrá lugar el próximo jueves. PSOE entiende que lo que se ha hecho es privarles de su derecho "a precisar las razones que motivaban" su solicitud de comparecencia "en una intervención inicial de tres minutos".

Por último ha citado el "blindaje" en la Comisión de Presupuestos para que el Zendal y Madrid Network fueran fiscalizados en la Cámara de Cuentas. Según han trasladado a Europa Press fuentes socialistas de esta comisión, los 'populares' rechazaron la iniciativa del PSOE después de haberla debatido.

"Ha consumado la mayor cacicada institucional", ha afirmado Espinar sobre esta comisión, precisando que lo que pedían era fiscalizar los contratos del Zendal de 2022 y las relaciones económicas y contractuales del Ejecutivo con Madrid Network desde 2019.

Espinar ha reclamado al PP que "rectifique de inmediato" y permita que fiscalice la Cámara de Cuentas y que "cese en esta deriva autoritaria que solo busca impunidad". Ha reconocido que son "peticiones condenadas al fracaso" y que sus servicios jurídicos estudian la viabilidad de judicializar alguno de estos aspectos.