PSOE exige explicaciones a la Junta Municipal de Latina por el estado "inadmisible" de varios colegios del distrito

Archivo - Imagen de mochilas en un colegio - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha instado al concejal-presidente de Latina, Alberto González, a una comparecencia para dar explicaciones "urgentes" por el estado "inadmisible" de varios colegios públicos del distrito durante la sesión de este jueves del Pleno de la Junta Municipal.

Según ha trasladado el PSOE, numerosos centros educativos del distrito sufren una "grave situación de abandono en materia de conservación, mantenimiento, limpieza y seguridad", con deficiencias que en algunos casos se prolongan "desde hace más de una década". El concejal socialista Pedro Barrero ha calificado la situación de "absoluta dejación de funciones" por parte del Gobierno municipal.

"Lo que está ocurriendo en los colegios públicos de Latina es una absoluta dejación de funciones. Hay centros con inspecciones técnicas desfavorables desde hace más de una década y el Ayuntamiento sigue sin actuar", ha afirmado Barrero.

Entre los casos más preocupantes, el concejal ha señalado el CEIP Amadeo Vives que, según ha expuesto, cuenta con una Inspección Técnica de Edificios (ITE) desfavorable desde 2018, "con problemas estructurales en muros de contención, cerramientos y patios, además de deficiencias graves en accesibilidad y seguridad". Barrero ha criticado también la intención del Gobierno municipal de reducir el patio escolar para la construcción de un centro de mayores y de día.

"Es absolutamente inadmisible que un colegio continúe en estas condiciones sin que el Gobierno municipal haya sido capaz de resolver los problemas estructurales más básicos y, para colmo, pretenda ahora recortar el patio escolar, un espacio esencial para la educación física y las actividades extraescolares, para destinarlo a otra dotación, ignorando por completo las necesidades del alumnado y de la comunidad educativa", ha relatado el edil socialista.

El PSOE ha destacado igualmente la situación del CEIP Joaquín Dicenta y del CEIP Jovellanos, "ambos con ITE desfavorable y con necesidades urgentes de obras, falta de una segunda salida de emergencia, ventanas obsoletas y ausencia de un gimnasio adecuado". Para Barrero, se trata de "seguridad infantil", un aspecto en el que "no se puede mirar hacia otro lado".

En el CEIP Bolivia, los socialistas advierten que la comunidad educativa sufre problemas reiterados de calefacción, una situación que, según subrayan, se ha visto agravada por las obras de soterramiento de la A-5, "que además dificultan gravemente el acceso al centro". Una situación similar, han añadido, se vive en otros colegios del distrito afectados por estas obras "sin soluciones eficaces por parte del Ayuntamiento".

Igualmente, han compartido el caso del CEIP Francisco Arranz, donde el PSOE considera necesaria la sustitución "urgente" del muro perimetral "por riesgo de derrumbe", y el del CEIP Ciudad de Badajoz, "con aseos en mal estado, persianas deterioradas y problemas continuos de climatización".

"Hay colegios con baños impracticables, patios degradados, muros peligrosos y aulas mal climatizadas. Esto no es una anécdota: es una política de abandono de la educación pública en Latina".", ha insistido el concejal socialista.

Desde el PSOE se denuncia además la "falta de mantenimiento, limpieza y vigilancia", así como la "carencia de personal adecuado en las conserjerías", lo que, a su juicio, afecta a la seguridad del alumnado y del profesorado.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista exigirá la comparecencia de González este jueves para que dé cuenta de "las actuaciones que se han realizado, cuáles siguen pendientes, qué presupuesto se ha ejecutado y cuál es el calendario real" de soluciones.

"Nuestros niños y niñas no pueden seguir estudiando en centros deteriorados mientras el Gobierno municipal presume de gestión. Vamos a exigir responsabilidades hasta que se garantice una educación pública digna y segura en Latina", ha concluido Barrero.