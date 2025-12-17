PSOE-M impulsará mociones en todos los ayuntamientos para que el CRTM se adhiera al abono único estatal

Archivo - Abonos de transporte. - PLENA INCLUSIÓN MADRID - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE presentará mociones en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para instar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) a adherirse, el próximo mes de enero, al nuevo Abono Único estatal impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Según recoge el partido en un comunicado, esta iniciativa tiene como objetivo "defender el derecho a la movilidad de la ciudadanía madrileña y evitar que Madrid se quede al margen de una medida que supone un avance histórico en igualdad, ahorro y cohesión territorial".

"El Abono Único estatal es una herramienta pensada para facilitar la vida de trabajadores, estudiantes y jóvenes, y Madrid no puede quedarse fuera por una decisión política del Gobierno regional", ha subrayado el secretario de Transportes y Movilidad de la formación, Pedro Barrero.

Los socialistas han destacado que el Abono Único no sustituye ni elimina los abonos autonómicos, sino que los complementa, ampliando las opciones de movilidad y ofreciendo una alternativa "especialmente beneficiosa para quienes se desplazan entre comunidades autónomas o utilizan servicios interprovinciales".

Sostienen que la integración del Metro, los autobuses urbanos e interurbanos y el resto de la red de transporte público permitiría reforzar la cohesión del sistema madrileño y generar un ahorro económico significativo, especialmente para los usuarios de las coronas tarifarias más alejadas, que actualmente soportan costes mensuales superiores a los 60 euros.

"Mientras el Gobierno de España apuesta por una movilidad más justa, más sostenible y más accesible, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se dedica a desinformar y a comparar de forma interesada un abono regional con un abono estatal que ofrece mucho más por menos dinero", ha cargado Barrero.

Asimismo, ha apostillado que la Comunidad de Madrid es una de las regiones que más fondos estatales recibe para financiar y abaratar el transporte público, por lo que considera "incoherente criticar una medida del Gobierno de España mientras se sostienen los descuentos en Madrid con dinero de todos".

Con la presentación de estas mociones, el PSOE de Madrid busca "forzar un posicionamiento claro del Partido Popular" en los ayuntamientos y trasladar la voz de la ciudadanía al Consorcio Regional de Transportes.

"Desde el PSOE vamos a estar donde siempre hemos estado: del lado de quienes necesitan el transporte público para trabajar, estudiar o vivir. El Abono Único estatal es más libertad de movimiento, más igualdad y más oportunidades, y Madrid debe sumarse sin excusas", ha concluido Pedro Barrero.