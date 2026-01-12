PSOE inaugura su año dedicado a Tierno Galván con un encuentro con concejales que formaron parte del grupo aquellos años - PSOE MADRID

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha inaugurado el programa de actos que desarrollará durante todo el 2026 para reivindicar la figura y legado del que fue alcalde de la capital, Enrique Tierno Galván, con un encuentro con los concejales que formaron parte del PSOE de Madrid en aquellos años.

Los ediles del pasado y del presente se han reunido de este modo en la emblemática Plaza de la Villa para un recorrido simbólico y una sesión fotográfica frente a la sede histórica del Ayuntamiento. Para Tierno Galván, según resalta el PSOE, Casa de la Villa "tuvo un valor profundamente simbólico, político y cívico" al representar la "recuperación del poder municipal para la ciudadanía" tras la dictadura y la consolidación del Consistorio "como institución democrática al servicio del pueblo de Madrid".

"Desde este espacio histórico, el primer alcalde de Madrid tras la recuperación de la democracia entendió el gobierno de la ciudad como un ejercicio de convivencia, pedagogía cívica y servicio público", recoge el programa.

Este acto constituye así el pistoletazo al calendario con el que el PSOE conmemora el 40º aniversario del fallecimiento de Tierno, "guía imprescindible para construir el Madrid del presente", según subrayó la actual portavoz, Reyes Maroto, durante su presentación.

Bajo el lema '40 años: El Madrid de Tierno', el programa de homenaje se articula en torno a tres grandes ejes --memoria democrática, cultura y pensamiento, y ciudad y ciudadanía-- para recordar la trayectoria de quien fue profesor, pensador, diputado constituyente y alcalde de Madrid entre 1979 y 1986, y uno de los principales redactores del preámbulo de la Constitución de 1978.

"Cuarenta años después, su pensamiento sigue invitando a imaginar y construir un Madrid más democrático, participativo e inclusivo. La ciudad que soñó Tierno sigue y su legado es una guía imprescindible para construir el Madrid del presente, del pasado y del futuro", expresó Maroto durante la presentación.

UN AÑO ENTERO DE ACTOS PARA RECORDAR A TIERNO

El programa ha arrancado este lunes en la Plaza de la Villa y proseguirá con un homenaje ante su tumba en el Cementerio de la Almudena (18 de enero) y un acto institucional del 40º aniversario que reunirá a alcaldes y alcaldesas de la etapa democrática (19 de enero).

Además, a lo largo de 2026 se desarrollará una exposición itinerante sobre su vida y obra, mesas redondas temáticas, un ciclo de conferencias, la publicación de una recopilación de sus bandos municipales y una ruta urbana guiada por los principales proyectos impulsados durante su mandato.

Entre las actividades previstas figuran también un homenaje en el Congreso de los Diputados con motivo del Día de la Constitución (diciembre), la presentación de un libro conmemorativo, un acto ciudadano en la Plaza de Dalí y la instalación de un busto de Enrique Tierno Galván en el Patio de la Casa de Cisneros.