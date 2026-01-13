PSOE insta a Almeida la retirada del título de Hijo Predilecto a Julio Iglesias tras las acusaciones de abusos sexuales

Julio Iglesias, en una imagen de archivo 16/12/2011 - EUROPA PRESS

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista Meritxell Tizón ha instado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida la retirada "inmediata" del título de Hijo Predilecto de Madrid otorgado en 2015 a Julio Iglesias después de las acusaciones de exempleadas de su servicio doméstico de agresiones sexuales.

"Las graves acusaciones que hemos conocido en el día de hoy por partes trabajadoras de su servicio doméstico hacen inviable que Julio Iglesias mantenga este reconocimiento", ha afirmado la edil en declaraciones remitidas a la prensa.

Este martes, 'elDiario.es' ha publicado los testimonios de una empleada de hogar y una fisioterapia que relatan episodios en sus mansiones del Caribe. Una de estas empleadas sostiene incluso haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista, y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

"Madrid se merece que sus honores queden reflejados en personas que defienden la justicia, la igualdad y la lucha contra la violencia contra las mujeres", ha concluido Tizón.