PSOE irá a primarias en la Comunidad y el Ayuntamiento: Óscar López frente a Silvia López y Maroto ante Enma López

Archivo - El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante la manifestación por el Día del Trabajador, a 1 de mayo de 2026 - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid irá a primarias tanto para encabezar la lista a la Comunidad de Madrid como para el Ayuntamiento de la capital tras presentarse más de una precandidatura en cada caso.

Por la Comunidad al secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se ha sumado la miembro de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid y Coordinadora de la Comisión Laboral Silvia López Quivira. En el caso del Ayuntamiento de Madrid se han registrado las de la portavoz, Reyes Maroto, y su portavoz adjunta, Enma López.

Este viernes era el último día para presentar las candidaturas, mientras que del 4 al 11 de julio tendrá lugar la recogida de avales. En el caso de que los precandidatos obtengan el número mínimo, la campaña de información será entre el 12 y el 18, mientras que el domingo 19 de julio será el turno de la votación en primera vuelta. En caso de que fuera necesaria una segunda sería el siguiente domingo, el 26 de julio.