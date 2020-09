PSOE lamenta que se comience el curso sin resolver "problemas decisivos" y Más Madrid cree que es un "caos"

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha lamentado este martes que se haya comenzado el curso escolar "sin haber resuelto los problemas decisivos" y el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha acusado al Gobierno regional de aportar "caos" e "incertidumbre".

En declaraciones remitidas a los medios, tras la Junta de Portavoces, Gabilondo ha señalado que la Comunidad no ha previsto "con antelación" la "falta de profesores y espacios".

"Conocemos el esfuerzo que realizan las familias y estudiantes, pero hay que garantizar la seguridad de todos. Hemos solicitado al Gobierno de la Comunidad la necesidad de personal sanitario en cada centro y esto está sin cubrir. No es tiempo de alarmar, pero si alertar", ha lanzado Gabilondo, para a continuación añadir que se muestra preocupado porque "no hay suficientes garantías en todos los ámbitos" de que el curso ahora se pueda desarrollar "con normalidad".

Desde Más Madrid, Perpinyà ha trasladado "ánimo y suerte" a todos los alumnos, al personal docente y a las familias madrileñas porque si este curso sale adelante "es por el esfuerzo titánico de la comunidad educativa y pese al Gobierno de Ayuso que solo ha aportado caos e incertidumbre".

"No es de recibo pedir colaboración después de no haber hecho los deberes a tiempo y no se puede tratar de transmitir confianza los días pares y mandar mensajes apocalípticos los impares", ha expuesto Perpinyà tras el mensaje institucional que dio ayer la presidenta madrileña antes del comienzo de la 'vuelta al cole'.

512128.1.260.149.20200908141515