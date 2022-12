PSOE lamenta que Madrid esté en el "limbo" presupuestario porque Almeida "sigue calculando qué le sale más rentable"

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha lamentado que la ciudad siga en el "limbo presupuestario" porque el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "sigue calculando qué le sale más rentable", convocar pleno para tratar de aprobar las cuentas de 2023 o no.

A horas de que Hacienda celebre comisión extraordinaria para tratar de sacar adelante el dictamen del presupuesto, la socialista ha hecho en rueda de prensa, acompañada por todo el grupo municipal, "un llamamiento a la responsabilidad del Gobierno".

"En un intento desesperado de Almeida para separarse del abismo solo hace guiños a la ultraderecha, como con esa moratoria" para vehículos comerciales B, ha declarado Espinar.

A lo que ha unido que el Ejecutivo ni les ha contestado a las enmiendas parciales presentadas porque el único afán de Almeida es "sacar el presupuesto con Vox" con un proyecto "en el que renuncia a la inversión y con una ciudad que se regala al mejor postor" en lo referido a los espacios municipales.

"HASTA LOS SUYOS DICEN QUE ALMEIDA NO QUIERE SER ALCALDE"

Espinar ha alegado que sería no solo "decente " sino "responsable" que el alcalde respondiera no solo a Vox sino al resto de los grupos de la oposición. "Hasta los suyos dicen que Almeida no quiere ser alcalde: tenemos un Ayuntamiento sin nadie en el timón porque el alcalde no quiere estar en él", ha atacado.

Y eso se demuestra, en palabras de Espinar, con la más que posible prórroga presupuestaria "en un año de incertidumbre renunciando a la inversión y prometiendo lo de siempre, bajar el IBI al mínimo legal, que solo beneficia a quien más tiene".