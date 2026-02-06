PSOE llama a los madrileños a la manifestación del domingo contra la "privatización paulatina de la sanidad" por el PP

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, tras la reunión interparlamentaria del PSOE de Madrid, en la Biblioteca Central de Leganés, a 6 de febrero de 2026, en Leganés, Madrid (España). El objetivo de la reunión es coord - A. Pérez Meca - Europa Press

LEGANÉS 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha llamado este viernes a los madrileños a acudir el domingo a la manifestación contra la "privatización paulatina de la sanidad" por parte del PP.

El llamamiento lo ha hecho el líder del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, antes de participar en la reunión interparlamentaria del partido que se ha celebrado en Leganés.

"Es la punta de lanza para el modelo del PP en toda España", ha advertido Óscar López quien ha cargado contra una gestión 'popular' basada en "ir dando cada vez más gestión privada a zonas que antes tenían hospitales y gestión pública".

Luego "pasa lo que pasa", ha proseguido, señalando a los audios de directivos de Ribera Salud hablando de revertir la senda de reducción de listas de espera en el Hospital de Torrejón y al Grupo Quirón.

"Son situaciones muy graves, no hay nada más importante, no hay nada más que nos afecte a todos de la gestión de una comunidad autónoma que la sanidad. Es muy grave lo que está pasando. Están convirtiendo un derecho en un negocio, en un negocio que además acaba en manos de unos pocos", ha apostillado.

La manifestación ha sido convocada por más de un centenar de asociaciones, sindicatos y partidos de la oposición en la capital para "salvar la Sanidad Pública" en la región y reclamar la reversión de un modelo sanitario impulsado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso basado en "el deterioro" de lo que "es de todos" y la privatización.