PSOE lleva su 'Agenda del Cambio' a Puente de Vallecas el lunes para escuchar y tomar nota de las propuestas vecinales

El PSOE del Ayuntamiento de Madrid continúa con la 'Agenda del Cambio' en Puente de Vallecas. - PSOE MADRID

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid se reunirá este lunes con representantes del movimiento asociativo de Puente de Vallecas para presentar su 'Agenda del Cambio' ante los vecinos de este distrito.

El encuentro, según han trasladado a Europa Press desde la formación socialista, se celebrará a las 18.30 horas en el Centro Socio-Cultural Alberto Sánchez (C/Risco de Peloche, 14).

Durante el acto habrá una mesa redonda entre la portavoz municipal, Reyes Maroto, la diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid Ana María Prados y el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, que contará con la presencia de representantes de distintos colectivos y movimientos sociales del distrito.

Durante la cita, se explicará el contenido del documento y se tomará nota de las propuestas vecinales que contribuyan a enriquecer el proyecto socialista para la ciudad y construir así "un proyecto de cambio que aspire a ganar las elecciones municipales de 2027".

Así, el PSOE destaca que mantiene su compromiso con la participación ciudadana y el trabajo conjunto con el tejido social como base para construir "un Madrid más justo, cohesionado y con mayores oportunidades para todos sus barrios".