Archivo - Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha matizado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que más que "un error" la compra por 6,3 millones de euros de un ático en Chamberí por el Ejecutivo autonómico podría ser "un delito". "Hay que explicar quién dio la orden, hay que explicar por qué se ha comprado ese ático y, por supuesto, esto de 'chao, pescao', pues no", ha lanzado la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en alusión a una entrevista con 'Bloomberg' de Ayuso.

En ella, la mandataria autonómica ha reconocido por primera vez que fue "un error" cómo explicaron desde el Ejecutivo regional la compra del inmueble del Paseo General Martínez Campos.

"El ático fue un error. No por lo que hicimos sino por cómo lo explicamos", ha asegurado la dirigente regional en una entrevista con 'Bloomberg', donde ha criticado que se cuestione a una mujer en política cuando no tiene "un marido estable y tres hijos".

La pasada semana, el Tribunal de Cuentas ordenaba abrir una investigación sobre esta adquisición al entender que podría haber incurrido en perjuicio para los fondos públicos. Señala que la compra se formalizó sin un encargo previo de la Comunidad ni una memoria que justificase la necesidad del inmueble, elaborada esta última casi tres meses después.

Es por ello, que Sánchez Acera ha afirmado que las explicaciones las va a tener que dar en esta investigación abierta, además de en otras vías. "Por supuesto que no es un error, es un delito seguramente", ha insistido.