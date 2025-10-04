PSOE pedirá un Pleno extraordinario en Cibeles para revertir iniciativa sobre el aborto que es "infame para las mujeres"

El Plan Spain Audiovisual Hub ya ha movilizado cerca de 1.600 millones de euros. - MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El PSOE de Madrid pedirá un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Madrid para revertir la iniciativa aprobada por PP y Vox, que retire el acuerdo de este martes en Pleno para informar sobre el "síndrome post aborto", que es "infame para las mujeres".

Así lo ha informado este sábado el secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, en la apertura del Comité Municipal de Madrid Centro, donde ha criticado que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cada vez haga "una salvajada mayor" porque tiene "síndrome de Estocolmo" con Vox.

"Hacen las políticas de Vox y copian los insultos de Vox. Y yo os digo, no vamos a consentir el acoso a las mujeres madrileñas que pretende el Ayuntamiento de Madrid. No lo vamos a hacer", ha expresado López, quien ha insistido en que el regidor "defendió con pasión" esta moción.

El secretario general de los socialistas madrileños ha señalado que van a mostrar su rechazo en el Ayuntamiento, la Asamblea regional y "en los tribunales si hace falta" para acabar con esta iniciativa.