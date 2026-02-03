PSOE percibe "colaboración" de Justicia y PP para "silenciar" el juicio del novio de Ayuso hasta después de elecciones

Archivo - Imagen de recurso de la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, durante una rueda de prensa, tras una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha cargado este martes contra la "colaboración" entre "parte de la Justicia" y el PP de Madrid para "silenciar" el juicio contra Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "hasta después de las elecciones del 2027".

"Hemos pedido que se agilice la investigación a González Amador, porque llevamos siete meses sin saber absolutamente nada y no es casualidad que unos procedimientos judiciales vayan tan rápidos y otros tan despacio", ha lanzado Espinar a los medios de comunicación en una concentración de los profesionales del Hospital de La Princesa.

La socialista ha afirmado que este hospital es una muestra de lo que está "haciendo Ayuso con los servicios públicos" en la región, sobre los que está "pasando como una apisonadora", "especialmente con la sanidad pública".

En este punto, ha sostenido que la mandataria autonómica está "asfixiando presupuestariamente" este servicio al tiempo que "sigue regando con dinero público a Quirón, la empresa en la que trabaja su novio". "Ese dinero acaba en el ático y en la vida cañón que se están pegando Ayuso y su pareja a costa de todos los madrileños", ha lanzado.

Espinar ha advertido de que en caso de que el líder del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, llegue a la Presidencia, "quien va a pedir préstamos no van a ser los servicios públicos, no van a ser las universidades públicas, va a ser Quirón".