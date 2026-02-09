PSOE pide que alcalde de Móstoles acuda a Comisión de Mujer y declarar "non grata" a Millán para ser vicepresidenta

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, interviene durante la vigésimo séptima edición del concurso de agrupaciones carnavalescas, en el Centro Cultural Villa de Móstoles, a 7 de febrero de 2026, en Móstoles, Madrid (España). Este año el jurado cuenta ad - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido la comparecencia del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), en la Comisión de Mujer de la Asamblea de Madrid tras la acusación de una exedil de acoso laboral y sexual porque "antes de dimitir tiene que dar explicaciones" y ha reclamado que la vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, sea declarada "non grata" para ostentar este cargo.

"Sabemos que Ayuso no se reunió con la víctima, sí se reunió con su acosador y envió a sus diputados de máxima confianza al señor Serrano y a la señora Millán a presionar a una víctima de acoso, a recomendarle que se callara la boquita, además de borrar sus mensajes", ha reprochado la portavoz del PSOE, Mar Espinar, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea este lunes.

Espinar ha cargado contra el "comportamiento digno de una banda" que, a sus ojos, ha desplegado el PP "revelando además la identidad de la denunciante desde la Presidencia".

Ha recordado que su partido está estudiando la vía judicial ante esta "filtración" porque es algo "muy grave" ya se ha dejado "completamente desprotegida a la víctima poniendo a disposición de todos los medios de comunicación sus datos personales".

ANA MILLÁN "NON GRATA" Y PROTOCOLOS ANTIACOSO

Además, los socialistas han registrado dos Proposiciones No de Ley (PNL) --no vinculantes-- relativas a este presunto acoso. Por un lado quieren que la Asamblea declare "non grata" a Millán para el cargo que desempeña.

También quieren que reafirme la Cámara su rechazo a la violencia de género y que inste a los partidos a que tengan un protocolo para "prevenir, detectar y combatir la violencia machista".

"¿Cuál es el protocolo que tiene el Partido Popular para defender a una víctima de abusos en su partido? ¿Publicar su identidad para exponerla aún más, amenazarla con lo que puede pasar si denuncia?", ha cuestionado Espinar, quien ha afirmado que hace unas semanas PP "se sabía al dedillo" qué era acoso.

"Le dicen que la mejor manera que tiene para protegerse a una víctima que ha sufrido acoso laboral y sexual es que se calle. Creemos que eso debe tener unas consecuencias políticas (...) Acoso no es ligar", ha rematado.

PP DICE QUE LA ASAMBLEA NO FISCALIZA ALCALDES

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha dicho que la Asamblea "no es la que fiscaliza a los ayuntamientos, ni a empresas privadas, ni a otro tipos de organismos".

"Aquí los comparecientes vienen a asesorar en aquellos temas que pueden ser de interés para los diputados para ejercer su labor, por lo tanto no me parece que sea muy pertinente esa comparecencia", ha recalcado.