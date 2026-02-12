PSOE pide a Almeida a no "apropiarse de logros ajenos" y achaca la reducción de VUT en Madrid a las medidas del Gobierno

Archivo - Telefonillo de un bloque de viviendas, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Antonio Giraldo ha pedido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a no "apropiarse de logros ajenos" en relación a la reducción de viviendas de uso turístico (VUT) en la capital, una disminución que el socialista achaca directamente a las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España.

Así lo ha trasladado en declaraciones remitidas a la prensa después de que Almeida haya afirmado que en la capital hay "3.000 viviendas turísticas ilegales menos" gracias al Plan Reside.

"Si tan convencidos están de que ha sido gracias a ellos, pues que pongan encima de la mesa las órdenes de clausura que ha emitido el Ayuntamiento contra pisos turísticos el año pasado (...). Así salimos de dudas y vemos si realmente han emitido 3.000 órdenes de clausura o a lo mejor es que ha sido el registro único estatal y solamente están intentando apropiarse de logros ajenos", ha señalado Giraldo.

El también portavoz de Urbanismo del Grupo Municipal Socialista ha indicado que el Plan Reside "no incorpora una sola medida en materia de disciplina urbanística" y ha destacado que la reducción de VUT se ha percibido "más o menos desde principios de julio" y no solo en Madrid, también en otras ciudades de España.

"¿Qué pasó entonces? Pues que el 1 de julio entró en vigor el registro estatal único que puso en marcha el Ministerio de Vivienda para que ni una sola VUT que no estuviera inscrita pueda anunciarse en las plataformas anunciadoras. Además, el Ministerio de Consumo envió un requerimiento a diversas plataformas para la eliminación masiva de anuncios de pisos turísticos ilegales", ha explicado.