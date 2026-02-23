PSOE pide aprobar de forma urgente un nuevo Plan de Igualdad en la Comunidad de Madrid

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido este lunes aprobar de forma urgente el II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la Administración de la Comunidad de Madrid.

Lo ha reclamado su portavoz, Mar Espinar, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, donde ha afirmado que está "caducado desde junio de 2024".

"Es obvio que el Partido Popular no tiene muy claro qué es lo que es acoso y qué no", ha lanzado Espinar tras censurar que Madrid es la "única comunidad que no tiene" un protocolo así.

En cambio el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha indicado que el anterior "tiene plena vigencia" porque "está prorrogado hasta la aprobación de un plan nuevo". "No es que Madrid no tenga un Plan de Igualdad, sino que tiene el plan anterior, por supuesto, ese plan incluye protocolos de acoso específicos que se ponen a disposición de las víctimas", ha apostillado el 'popular', quien ha afirmado que prueba de que funciona es que desde 2017 "solo se tiene conocimiento de dos casos".

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha tachado de "anomalía respecto a las demás comunidades autónomas" porque no hay una Ley de Igualdad.