El PSOE pide ayudar a los centros educativos que necesitan financiación para viajar al Parlamento Europeo

Estudiantes durante una simulación del modelo Parlamento Europeo, con la participación de estudiantes de Chipre, Malta y España, a 17 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido a la Comunidad de Madrid que ayude a los centros educativos que participan en el programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo y que necesitan financiación para viajar con los alumnos a Bruselas.

Lo ha planteado el diputado Horacio Díez esta semana en la comisión de Educación, Ciencia y Universidades de la Asamblea de Madrid, donde ha indicado que algunos colegios ganan un premio de movilidad que la institución europea paga, pero después de realizarse el viaje.

"Muchos centros no pueden viajar porque a las familias no les llega, aunque le parezca una tontería, 300 o 500 euros para ir y volver de Bruselas. Muchos centros no lo pueden adelantar y muchas familias no lo pueden hacer", ha lamentado.

Díez ha recalcado que este premio reconoce el "esfuerzo" de los estudiantes, pero algunos no pueden acceder a ella, lo que provoca una "brecha económica de manual". Por ello, ha propuesto un "pequeño fondo" para facilitar el adelanto económico de esos viajes.

"No es un gasto, es un adelanto que vuelve. Yo creo que la Dirección General lo puede solucionar desde ya y no es caro y no es difícil", ha defendido el diputado socialista en su intervención, que coincide con la celebración del Día de Europa.

LA COMUNIDAD ESTUDIARÁ LA PROPUESTA

Ante esta cuestión, la directora general de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid, Beatriz Rodríguez, se ha comprometido a estudiar su iniciativa con el fin de "ayudar a esos centros que tienen problemas de financiación".

Además, ha recordado que trabaja conjuntamente con la Dirección General de Cooperación con el Estado de la Unión Europea, que pertenece a la Consejería de Presidencia, Administración Local y Justicia, en la promoción de la asignatura sobre la Unión Europea, con la elaboración de materiales, de recursos didácticos y de contenidos para el desarrollo.

Por otra parte, el parlamentario del PSOE ha advertido de que Madrid está "perdiendo fondos y oportunidades" por la "falta de apoyo" a los docentes que quieren desarrollar proyectos europeos o de internacionalización.

"Esto se está perdiendo por falta de apoyo. Hay docentes muy motivados, con la cantidad horaria que precisa. Ellos van a traer proyectos, a atraer inversiones y a hacer actividades. Es un tema interesante", ha recalcado Díez.