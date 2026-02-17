PSOE pide el cese de la "cúpula del PP" que ha "estado tapando" la acusación contra el alcalde de Móstoles

Archivo - El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido este martes el cese de la "cúpula del PP" que ha "estado tapando" la acusación de una exconcejal del PP de Móstoles contra el alcalde de la ciudad, Manuel Bautista (PP), por acoso laboral y sexual.

Lo ha afirmado la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, en declaraciones a los medios de comunicación después de conocerse que la exconcejala ha formalizado ante el Tribunal de Instancia del municipio una querella contra el regidor y el PP nacional por la presunta comisión de delitos de acoso sexual, acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

El caso lo destapó hace dos semanas el diario 'El País' cuando publicó que la exconcejal había denunciado internamente en su partido el presunto acoso sexual y laboral por parte del alcalde, sin recibir amparo. Bautista defendió su inocencia y aseguró que el relato "no se corresponde con la realidad".

En rueda de prensa, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, anunció entonces que estudiarían acciones legales contra la exconcejala de Móstoles por actuar de "mala fe" y "prefabricar pruebas" contra el partido por una "vendeta personal", al grabar unas conversaciones tras las acusaciones al alcalde de acoso sexual.

"Lo que aplican es, como siempre, la ley del silencio. Intentaron que esa denuncia que acaba de presentar la exconcejala del Partido Popular por un presunto acoso sexual nunca llegara a ejercerse", ha planteado Sánchez Acera.

Sostiene la socialista que "la cúpula del PP" lo ha estado "tapando e impidiendo que esa denuncia llegara". "Hoy Móstoles sigue gobernada por lo que todos tenemos cada vez más claro, que es un presunto acosador sexual", ha remarcado.