PSOE pide la comparecencia de Dávila para explicar el traspaso de fondos de residencias para pagar a la sanidad privada

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea ha pedido la comparecencia de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, para explicar el traspaso de fondos de la Agencia Madrileña de la Atención Social (AMAS) para pagar a conglomerados de sanidad privada.

Lo ha anunciado su portavoz, Mar Espinar, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que se ha referido a los informes de la Cámara de Cuentas que apuntan al traspaso de "250 millones" de fondos públicos destinados al Amas para pagar al Grupo Quirón.

Espinar ha reprochado que se esté invirtiendo para en las empresas privadas que "están permitiendo pegarse la vida cañón" a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja, Alberto González Amador.

Asimismo, ha afirmado que en el actual Consejo de Gobierno "se sigan sentando aquellos a los que señalan como los responsables de la firma de los protocolos de la vergüenza".

"La justicia se va a abrir camino y al final los familiares van a encontrar esa reparación y esa verdad tan necesaria que un Gobierno debería haberles dado desde el minuto uno por dignidad. Pero la señora Ayuso y la señora Dávila van a tener que dar explicaciones más pronto que tarde, en sede parlamentaria y estoy segura que también en sede judicial", ha rematado Espinar.

Ante las críticas por la transferencia a la sanidad privada, desde la Comunidad de Madrid se defendió que invierte "más que nunca" en residencias con más de 60.000 plazas en atención a dependencia y discapacidad.