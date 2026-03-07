PSOE pide a la Comunidad puntos de información gratuita para los migrantes que quieran solicitar la regularización

Varias personas hacen cola en el Consulado General del Perú tras comenzar el proceso de regularización - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reclamado a la Comunidad de Madrid que despliegue puntos de información gratuita para los migrantes que quieran solicitar la regularización aprobada por el Gobierno de España.

Así consta en una Proposición No de Ley (PNL), a la que ha tenido acceso Europa Press, con la que los socialistas plantean la necesidad de que el Ejecutivo regional agilice la tramitación de documentación que pueda acreditar "la estancia en los plazos y duración exigidos" por la normativa para acceder a esta iniciativa.

Destacan como ejemplos los certificados o historiales de los títulos del transporte público, historiales o certificados de asistencia médica a través del Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin Residencia Legal en España (DASE), certificados o historiales de escolarización para los casos de solicitantes con menores de edad a cargo escolarizados, u otros títulos o documentos cuya emisión sean competencia de la Comunidad de Madrid.

Además, para gartantizar que se lleva a cabo el proceso con celeridad, reclaman que se refuerce la plantilla de personal y horarios de los registros de la Administración Autonómica durante los meses en los que se desarrolle el proceso de regularización.

Por último, piden que la Comunidad aumente la colaboración con otras administraciones y entidades a fin de facilitar el proceso de solicitudes de las personas que se acojan a la regularización excepcional única.

En el texto explican que la migración será "determinante para la construcción de nuestro presente y futuro" y reivindican que España ha sido en el pasado una "tierra de migrantes" que salieron en busca de nuevas oportunidades.

"Hoy la realidad es diferente, somos una economía próspera y en crecimiento con un mercado de trabajo en expansión y muy dinámico que demanda trabajadores muchos de ellos venidos de muchos rincones del mundo, principalmente de Latinoamérica", destaca la iniciativa del PSOE.

En la misma, afirman que el Ejecutivo central ha desarrollado una política migratoria basada en "la regulación de los flujos migratorios, la lucha contra las mafias que se aprovechan de la vulnerabilidad de muchas personas y el establecimiento de las mayores garantías legales".

Es en este último aspecto en el que enmarca la regularización aprobada, que pretende "dar seguridad jurídica a las personas ya presentes en España y con el objetivo de facilitar su integración e inclusión en la sociedad".